Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atamalarla Kabine'de önemli değişiklikler gerçekleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi oldu. Bu bağlamda Mustafa Çiftçi hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Mustafa Çiftçi kimdir, kaç yaşında ve nereli?