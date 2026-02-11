Yeni Şafak
Yeni İçişleri Bakanı kim oldu? Ali Yerlikaya'nın yerine geçen Mustafa çiftçi kimdir? Mustafa Çiftçi kaç yaşında, nereli?

Yeni İçişleri Bakanı kim oldu? Ali Yerlikaya'nın yerine geçen Mustafa çiftçi kimdir? Mustafa Çiftçi kaç yaşında, nereli?

08:2511/02/2026, Çarşamba
Cumhurbaşkanlığı Kabinesindeki görev değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı. İçişleri Bakanlığı görevine Ali Yerlikay'nın yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi. Peki, Mustafa Çiftçi kimdir? Mustafa Çiftçi kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte ayrıntılı bilgiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atamalarla Kabine'de önemli değişiklikler gerçekleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi oldu. Bu bağlamda Mustafa Çiftçi hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Mustafa Çiftçi kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?


1970; Çumra, Konya doğumlu Mustafa Çiftçi 55 yaşındadır. Konya İmam Hatip Lisesi'nde eğitim aldıktan sonra 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi.

2007 Yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü'nde Yüksek Lisans çalışmasını tamamladı, 2011 yılında da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. 

1998 yılında 8 ay süreyle İngiltere'ye gitti. 1999 yılında Millî Güvenlik Akademisi'nden mezun oldu. Gülağaç (Aksaray), Tekman (Erzurum), Derinkuyu (Erzurum), Adilcevaz (Bitlis) ve Kaman (Kırşehir) ilçelerinde Kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı yaptı.

TBMM'de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği görevlerinde bulundu. 6 Kasım 2018 - 9 Ağustos 2023 tarihleri arasında Çorum Valisi olarak görev yaptı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa Çiftçi İngilizce ve Arapça bilmektedir.

YENİ İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ'NİN HAFIZ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Atama kararının ardından biyografisi mercek altına alınan yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hakkında dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Erzurum Valiliği görevinden bakanlık koltuğuna geçen Çiftçi'nin hafız olduğu öğrenildi.


2024 yılında Erzincan'da düzenlenen "Hafız Kal" yarışmasında bölgelerinde dereceye girerek Türkiye finalinde yarışmaya hak kazanan 4 yarışmacı 15 cüz kategorisinde, 5 yarışmacı da 5 cüz kategorisinde üçer soru yöneltilerek yarışmıştı.


Yarışmanın Türkiye finalinde 15 cüz kategorisinde Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, birinci olmuştu.

Ali Yerlikaya'dan Mustafa Çiftçi'ye tebrik mesajı


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile

görevden alınmasının ardından ilk açıklamasını yaptı.

Görevden alınmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ali

Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran

2023 tarihinde başladığım İçişleri Bakanlığı görevimi kıymetli kardeşim Mustafa

Çiftçi’ye devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum.

Allah hayırlı uğurlu etsin. Bakanlığım süresince verdiği büyük desteklerinden dolayı

Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Ülkemizin huzur ve güvenliği

için canla başla görev yapan İçişleri Ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı yürekten

teşekkür ediyorum. Allah’a emanet olun."

