TOKİ kura sonrası konut teslimi ne zaman yapılacak? Evler ne zaman verilecek? Teslim tarihi ve ödeme başlangıcı detayları

TOKİ’nin Türkiye genelinde hayata geçirdiği 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci devam ederken, milyonlarca vatandaş teslim tarihine odaklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk anahtar teslimlerinin Mart 2027’de yapılacağını açıkladı. Başvurusu kabul edilmeyenler için ücret iade süreci de netleşti.
Türkiye genelinde konut ihtiyacını karşılamayı hedefleyen TOKİ 500 bin konut projesi, “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında ilerliyor. TOKİ tarafından yürütülen projede kura çekimleri il bazında sürerken, teslim ve ödeme takvimine ilişkin ayrıntılar da netleşmiş durumda.
Kura süreci 81 ilde devam ediyor
Aralık ayından bu yana sürdürülen kura organizasyonlarında 50’den fazla ilde işlemler tamamlandı. Bugüne kadar yaklaşık 177 bin konut için hak sahipleri belirlendi. Kura takvimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda her hafta güncelleniyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.
Konut teslimleri mart 2027’de başlayacak
Proje kapsamında inşa edilen sosyal konutların anahtar teslim süreci Mart 2027 itibarıyla başlatılacak. Bakan Murat Kurum, sürecin hızla ilerleyeceğini ve teslimlerin planlanan takvim doğrultusunda gerçekleştirileceğini vurguladı. Böylece TOKİ 500 bin konut teslim tarihi konusunda merak edilen en kritik başlık netlik kazanmış oldu.
Başvuru ücreti iadesi ve taksit takvimi
Kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlara, 5 bin TL olarak alınan başvuru bedeli geri ödenecek. İadeler, kura sonuçlarının kesinleşmesini takip eden 5 iş günü ila 1 hafta içinde, TOKİ ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılacak. Hak sahibi olanlar ise sözleşme imzalandıktan sonraki ay itibarıyla taksit ödemelerine başlayacak.
Kura sonuçları nasıl sorgulanır?
Noter onayının ardından kura sonuçları TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan ediliyor. Aynı zamanda e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik bilgileriyle hak sahipliği durumu kolayca kontrol edilebiliyor.