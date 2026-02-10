TOKİ kura sonrası konut teslimi ne zaman yapılacak? Evler ne zaman verilecek? Teslim tarihi ve ödeme başlangıcı detayları

Kura süreci 81 ilde devam ediyor

Aralık ayından bu yana sürdürülen kura organizasyonlarında 50’den fazla ilde işlemler tamamlandı. Bugüne kadar yaklaşık 177 bin konut için hak sahipleri belirlendi. Kura takvimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda her hafta güncelleniyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.