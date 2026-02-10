Yeni Şafak
Tarım Kredi market indirim kataloğu: Bu hafta Tarım Kredi Kooperatif Markette hangi ürünler satışa çıkacak?

13:4110/02/2026, Salı
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 10–19 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel broşürünü yayımladı. Bu haftaki katalogda bakliyat çeşitlerinden temizlik ürünlerine, temel gıda ihtiyaçlarından mutfak alışverişine kadar geniş bir ürün yelpazesi uygun fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Aile bütçesini korumayı hedefleyen kampanya kapsamında birçok üründe dikkat çeken indirimler yer alırken, Tarım Kredi market 10–19 Şubat 2026 aktüel kataloğundaki fırsatların tamamı haberimizde yer alıyor.

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 10–19 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler açıklandı. Alışveriş planı yapan tüketiciler için hazırlanan kampanya kapsamında gıda, temizlik ve temel ihtiyaç ürünlerinde dikkat çeken fiyat avantajları sunuluyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri tarafından yayımlanan aktüel katalogta, birçok ürün raflarda sınırlı süreyle indirimli etiketlerle yerini aldı.

