Cemre düşme tarihleri ve aralığı 2026 yılı Şubat ayına girilmesiyle birlikte merak ediliyor. Baharın müjdecisi, doğanın uyanış sembolü olan cemrelerin 2026 yılı düşme takvimi belli oldu. Halk takvimine göre kışın sertliğini kıran bu doğa olayı, Şubat ayının ikinci yarısından itibaren birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşecek.

1 /4 “Cemreler ne zaman düşecek?” sorusu zaman zaman arama motorunda üst sıralarda yer alıyor. Her yıl Şubat ayının sonuna doğru başlayan bu süreç, atmosferdeki soğuk zincirinin kırılmasıyla start alıyor.

2 /4 İLK CEMRE NEREYE DÜŞECEK? İlk cemre, inanışa göre havaya düşer. Havaya düşen cemreyle birlikte sert soğukların kırıldığı, güneşin etkisinin daha fazla hissedilmeye başlandığı kabul edilir.

3 /4 CEMRENİN HAVAYA, SUYA, TOPRAĞA DÜŞME ZAMANLARI NE ZAMAN? Cemreler 2026 yılında da her yıl olduğu gibi birer hafta arayla düşecektir: Birinci Cemre (Havaya): 19 – 20 Şubat 2026 İkinci Cemre (Suya): 26 – 27 Şubat 2026 Üçüncü Cemre (Toprağa): 5 – 6 Mart 2026 Bu süreç, doğadaki ısınmanın kademeli olarak gerçekleştiğini ifade eder.

