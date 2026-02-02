KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? 2026 KPSS Genel Yetenek Genel-Kültür oturumu hangi gün? ÖSYM tarihleri açıklandı

Kamu kurumlarında memur olmak isteyen adayların yakından takip ettiği KPSS 2026 sürecinde tarih takvimi netleşti. ÖSYM’nin resmi planlamasına göre KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarının sınav günleri, başvuru aralıkları ve sonuç tarihleri ayrı ayrı duyuruldu. Türkiye genelinde yüz binlerce adayın katılması beklenen sınavların tüm başvuruları ÖSYM sistemi üzerinden yapılacak.

KPSS lisans 2026: Genel Yetenek–Genel Kültür

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek–Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak. Başvurular 1 Temmuz 2026’da başlayacak ve 13 Temmuz 2026’da sona erecek. Geç başvurular 22 Temmuz 2026 tarihinde alınacak; işlemler 23 Temmuz 2026 saat 23.59’a kadar tamamlanabilecek. Sonuçlar 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS lisans alan bilgisi 2026: 1. gün ve 2. gün

KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. gün sınavı 12 Eylül 2026 tarihinde yapılacak. Bu oturumun başvuru tarihleri de 1–13 Temmuz 2026 olarak belirlendi. Geç başvuru 22 Temmuz 2026, son işlem saati ise 23 Temmuz 2026 23.59 olacak.

Alan Bilgisi 2. gün oturumu ise 13 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvuru ve geç başvuru takvimi ilk gün ile aynı olacak. Her iki Alan Bilgisi oturumunun sonuçları 7 Ekim 2026’da ilan edilecek.

KPSS ön lisans 2026 tarihi

Ön lisans mezunları için düzenlenecek 2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Başvuru süreci 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 10 Ağustos 2026 günü tamamlanacak. Geç başvurular 19 Ağustos 2026’da alınacak; adaylar işlemlerini 20 Ağustos 2026 saat 23.59’a kadar bitirebilecek. Sonuç tarihi 30 Ekim 2026 olarak duyuruldu.

KPSS ortaöğretim 2026 tarihi

Ortaöğretim (lise) düzeyindeki adayların katılacağı KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak. Başvurular 27 Ağustos 2026’da başlayacak ve 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Geç başvurular 15 Eylül 2026’da alınacak, işlemler 16 Eylül 2026 saat 23.59’a kadar yapılabilecek. Sınav sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT 2026 sınav ve başvuru tarihleri