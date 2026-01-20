Yeni Şafak
Kimlik yenileme ücreti kaç TL, ne kadar oldu? 2026 yeni kimlik kartı çıkarma ücreti

09:2420/01/2026, Salı
G: 20/01/2026, Salı
2026 yılı değerli kağıt ücretleri yüzde 19 arttı. Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle birlikte kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi ve noter evraklarına ilişkin bedeller güncellendi. Kimlik kartı çıkarma ücreti kaç TL, Kimlik yenileme ücreti ne kadar oldu 2026? İşte detaylar.

Yeni yıla sayılı günler kala, vatandaşları yakından ilgilendiren 2026 yılı değerli kâğıt bedelleri belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2026 yılı değerli kağıtlar tam fiyat listesi

Resmi Gazete tebliğine ekli tam liste uyarınca 2026 yılı satış bedelleri aşağıdadır:

Noter Kağıdı - 149,00 TL

Beyanname - 149,00 TL

Protesto, Vekaletname, Resen Senet - 298,00 TL

Pasaportlar - 1.351,00 TL

İkamet izni - 964,00 TL

Aile Cüzdanları - 1.202,00 TL

Sürücü Belgeleri -1.690,00 TL

Sürücü Çalışma Belgeleri (Karneleri) - 1.690,00 TL

Motorlu Araç Tescil Belgesi - 1.511,00 TL

İş Makinesi Tescil Belgesi - 1.261,00 TL

Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı) - 95,00 TL

Mavi Kart - 220,00 TL

Yabancı Çalışma İzni Belgesi - 964,00 TL

Çalışma İzni Muafiyeti Belgesi - 964,00 TL



Kimlik yenileme ücreti 2026?


Kimlik Kartı (Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle) - 220,00 TL

Kimlik Kartı (Değiştirme nedeniyle) - 220,00 TL

Kimlik Kartı (Kayıp nedeniyle) - 440,00 TL


