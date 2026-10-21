Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Aksu ilçesinde sığ odaklı bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD verilerine göre, Antalya'nın Aksu ilçesinde saat 17:32'de 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7.0 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, ilçe merkezi ve çevre bölgelerde kısa süreli bir endişeye yol açtı. Depremin ardından Antalya deprem fay hattı haritası sorgulanmaya başlandı. Peki Antalya’da fay hattı nereden geçiyor? Antalya’da hangi yerler deprem riski var? Deprem riski olmayan yerler neresi?

Antalya deprem risk haritası

Antalya bölgesi Batı Toroslar’ın güney kenarında bulunmaktadır. Antalya’nın topoğrafik yapısı dar kıyı düzlükleri ve bunların gerisinde yüksek sıradağlardan oluşmaktadır. Güneybatı Akdeniz bölgesinin önemli sıradağlarının uzantıları Antalya Ovası’na kadar girmektedir. Antalya fay hattı nereden geçiyor? Isparta Açısı doğuda Akşehir Fayı, batıda ise Fethiye-Burdur Fay Zonu ile sınırlanmaktadır.

K-G uzanımlı Eğirdir-Kovada Grabeni Isparta Açısı’nı iki farklı simetrik bölgeye ayırır. Batıda Eğirdir-Kovada simetri hattına paralel gelişmiş K-G doğrultulu fay sistemleri Yağmurlu vd. (1997) tarafından “Antalya Fay Zonu” olarak, Glover ve Robertson (1998) tarafından ise “Kemer çizgiselliği” olarak tanımlanmıştır. Doğu kanat ise Kırkkavak Fayı, Aksu Bindirmesi ve açılma rejimine bağlı gelişmiş normal faylar ile karakterize edilmektedir.

Antalya deprem fayı nerede var?

Antalya çevresinde bulunan ve deprem üreten fay kaynakları: (1) Fethiye-Burdur Fay Zonu (2) Helenik-Kıbrıs Fayı'nın Finike açıklarında uzanan bölümü (3) Kıbrıs Yayı'nın devamı kabul edilen Kırkkavak Fayı ve Aksu Fayı boyunca uzanan fay zonu (4) Kemer-Isparta ve Kemer-Korkuteli uzanımlı deprem aktivitelerinin birleşiminden oluşan Antalya Zonu'dur. Büyük depremler genellikle FethiyeBurdur Fay Zonu ve Helenik-Kıbrıs Yayı boyunca yoğunlaşmaktadır.

Antalya Diri Fay ve Deprem Tehlike Sınıflandırması Haritası

Antalya ilinde Türkiye Diri Fay (MTA) haritasıve deprem tehlike haritası (AFAD) verilerine göre Kale ve Kekova olmak üzere 2 fay sistemi mevcuttur (Şekil 1.7). Ayrıca Kasaba Çizgiselliği olarak, şüpheli fay sistemi belirlenmiştir. Bu fayların üretebilecekleri deprem büyüklüklerinin, tarihsel verilerde gözetilerek, yaklaşık 5,1- 6,7 arasında değişkenlik gösterebileceği düşünülmektedir. Ayrıca, Akdeniz içerisinde yer alan Helenik-Kıbrıs Yay Sistemi ve Burdur Fay Zonu, Antalya’da etkili olabilecek deprem mekanizmalarıdır.

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