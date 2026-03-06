Şenol Çorlu, 3 Aralık 1961 tarihinde Ankara’da doğdu. Eski Türk millî futbolcu ve teknik direktördür. Fenerbahçe'de yıldızı parlamıştır. 2008-09 sezonu itibarıyla Fenerbahçe futbol takımının altyapı direktörlüğü görevini yürüttü.

Petrol Ofisi takımında profesyonel oldu ve attığı gollerle ulusal takımın teknik kadrosunun da dikkatini çekti. 15 Ekim 1978'de Avrupa Şampiyonası eleme maçında Polonya'ya karşı genç millî formayı giydi. 1979 yılında o dönemde 1. Lig'de oynayan Orduspor'a transfer oldu. 2 Aralık 1980'de bir başka Avrupa Şampiyonası eleme maçında Çekoslovakya'ya karşı ümit millî formayı giydi.

1981 yılında ise 1. Lig'e yeni çıkan Sakaryaspor'a geçti. Futboluyla giderek A millî takımın değişmez elemanlarından biri olmaya başlayan Çorlu 1984-85 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 7 Ekim 1984 tarihinde oynanan ve Fenerbahçe'nin 7-0 kazandığı maçta sarı-lacivertli forma ile ilk gollerini attı.

1991-92 sezonunda da kadroya giremeyen Çorlu, Aralık 1991'de Antalyaspor'a kiralandı. 1992 yılında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan jübile maçıyla futbola veda etti.

Şenol Çorlu'nun Millî takım kariyeri

Çorlu, 15 kez A Millî, 10 kez de ümit millî (U-21) ve 3 kez de genç millî (U-18) olmak üzere 28 kez millî formayı sırtına geçirdi. Bu formalar altında toplam 5 gol attı.



