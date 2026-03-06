MEB personel alımı sonuçları 2026: Milli Eğitim Akademisi 903 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih netleşti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı bünyesinde görev yapacak 903 sözleşmeli personel için yürüttüğü alım sürecinde başvuruları tamamladı. 2 Mart 2026’da başlayan başvurular 6 Mart Cuma günü sona erdi. Süreci tamamlayan adaylar şimdi MEB 903 personel alımı sonuçları için bekleyişe geçti.

Başvurular, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin Kariyer Kapısı işe alım platformu üzerinden gerçekleştirildi. Adayların yerleştirme işlemleri ise KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak yapılacak.

Yerleştirme sonuçları 13 Mart’ta duyurulacak

MEB tarafından yayımlanan sözleşmeli personel istihdam kılavuzuna göre yerleştirme sonuçları 13 Mart 2026 tarihinde ilan edilecek. Aynı süreçte, olası boş kadrolar için kullanılmak üzere her pozisyon için yedek aday listesi de oluşturulacak.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte ilan tarihi adaylar için tebligat tarihi sayılacak. Yerleştirme hakkı kazanan adayların ayrıca bir bildirim beklemeden gerekli belgelerle birlikte ilgili il millî eğitim müdürlüklerine başvurmaları gerekecek.

Sonuçlar nereden öğrenilecek

Adaylar, MEB 903 personel alımı yerleştirme sonuçlarını aşağıdaki resmi internet adresleri üzerinden sorgulayabilecek:

kariyerkapisi.gov.tr/isealim

meb.gov.tr

personel.meb.gov.tr

Göreve başlamaya hak kazanan adaylara ilişkin işlemler, yerleştirme yapılan eğitim ve uygulama merkezlerinin bulunduğu illerde yürütülecek.

Boş kalan kadrolara yedek adaylar yerleştirilecek

Yerleştirme sonrası herhangi bir nedenle boş kalan kadrolar için yedek aday listesi devreye alınacak. Puan üstünlüğüne göre yapılacak yeni yerleştirmeler, MEB Personel Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Göreve başlamak için gerekli belgeler

Göreve başlayacak adayların teslim etmesi gereken belgeler arasında şu evraklar yer alıyor:

Mezuniyet belgesi veya e-Devlet barkodlu mezuniyet çıktısı

2024 KPSS sonuç belgesi

Kimlik kartı fotokopisi ve biyometrik fotoğraf

Adli sicil kaydı ve askerlik durum belgesi

SGK hizmet dökümü ve sağlık kurulu raporu

Ayrıca bazı kadrolar için özel belgeler de talep ediliyor. Örneğin güvenlik görevlilerinden özel güvenlik kimlik kartı, şoförlerden SRC-2 ve psikoteknik belgesi, kaloriferci adaylarından ise doğalgaz kalorifer ateşçiliği sertifikası isteniyor.