DMM'den 'Şara için MI6'dan koruma istendi' iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yabancı bir haber ajansında yer alan “Türkiye, İngiliz MI6’dan Suriye Devlet Başkanı Şara’nın korumasını artırmasını istedi” iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın uluslararası istihbarat topluluğu ve Suriye’nin güvenlik birimleriyle özellikle terörle mücadele alanında etkin iş birliği yürüttüğü belirtildi. MİT’in MI6’dan Şara’nın korunmasına yönelik herhangi bir talepte bulunduğu yönündeki iddiaların ise tamamen asılsız olduğu vurgulandı.
DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yabancı bir haber ajansında bugün yayımlanan ’Türkiye, İngiliz MI6’dan Suriye Devlet Başkanı Şara’nın korumasını artırmasını istedi’ haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), gerek uluslararası istihbarat topluluğu ile gerekse de komşumuz Suriye’nin güvenlik birimleri ile terörle mücadele alanında etkin bir iş birliği içindedir. Son dönemde Suriye makamları ile birlikte DEAŞ terör örgütüne karşı gerçekleştirilen başarılı operasyonlar da bu iş birliğinin en güncel örneklerindendir. Söz konusu haberde iddia edildiği gibi MİT’in MI6’dan Suriye Devlet Başkanı’nın korunması konusunda herhangi bir talepte bulunduğu veya böyle bir rol üstlenmesini istediği ise doğru değildir. Kamuoyunun asılsız iddia, paylaşım ve içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.