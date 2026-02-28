DMM'den 'İran sınırından Türkiye'ye kaçak geçiş' iddialarına yalanlama

Sosyal medyada yayılan ve Türkiye'nin sınır güvenliğini hedef alan 'kaçak geçiş' videolarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. İletişim Başkanlığı DMM, 'İran sınırından giriliyor' iddiasıyla paylaşılan görüntülerin dezenformasyon içerdiğini belirterek, Türkiye'nin hudutlarının 7/24 esasına dayalı çok katmanlı sistemlerle kesintisiz olarak korunduğunu vurguladı.

GÖRÜNTÜLERİN YERİ VE ZAMANI BELİRSİZ

DMM tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda, paylaşılan görüntülerin Türkiye sınırı ile bir ilişkisi olmadığı belirtilerek şu detaylara yer verildi:

İddiaya konu olan videolar, zamanı ve yeri belirsiz eski çekimlerden oluşmaktadır.

Görüntüler, son yaşanan bölgesel gelişmelerin ardından kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulmuştur.

Görüntülerin Türkiye sınır hattıyla bağlantısına dair herhangi bir somut veri bulunmamaktadır.

HEDEF KAMUOYUNDA ALGI OLUŞTURMAK

Açıklamada, bu tür kasıtlı paylaşımların sınır güvenliğini hedef aldığı ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturmayı amaçladığına dikkat çekildi. Türkiye’nin sınır güvenliğine ilişkin ise, hudutların 7/24 esasına dayalı olarak çok katmanlı sistemlerle kesintisiz şekilde korunduğu hatırlatıldı.

DMM'nin açıklaması şöyle:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, İran sınırından Türkiye’ye kaçak giriş yapıldığı iddiasıyla paylaşılan görüntüler dezenformasyon içermektedir.

Görüntülerin, zamanı ve yeri belirsiz eski çekimler olduğu; son yaşanan bölgesel gelişmeler sonrası yeniden kasıtlı olarak dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Türkiye sınır hattıyla bağlantısına dair herhangi bir somut veri bulunmamaktadır. Bu tür paylaşımlar sınır güvenliğini hedef alarak kamuoyunda olumsuz algı oluşturmayı amaçlamaktadır

Türkiye’nin hudut güvenliği 7/24 esasına dayalı olarak çok katmanlı sistemlerle kesintisiz şekilde sağlanmaktadır.

Asılsız iddialara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması önemle rica olunur."







