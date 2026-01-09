2026 yılı itibarıyla bankacılık işlemlerinde yeni bir dönem başladı. Mobil bankacılık, ATM ve şubelerden gerçekleştirilen 2026 EFT ücretleri, güncel FAST masrafları ve havale komisyonları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen üst limitler doğrultusunda zamlandı. Para transferi yaparken cebinizi yakacak ek masraflardan kaçınmak için FAST limitleri ve mesai dışı para gönderme detaylarını içeren rehberimizi mutlaka inceleyin.
Bankacılık sektöründe dijitalleşmenin hızı artsa da işlem maliyetleri 2026 yılına zamlarla girdi. BloombergHT ve Teknotalk verilerine göre, bankaların sunduğu para transferi hizmetlerinde işlem hacmine ve saatine göre farklı ücretlendirme modelleri uygulanıyor. Özellikle FAST ve EFT arasındaki ince ayrım, ay sonu ekstrelerinizde beklenmedik rakamlarla karşılaşmanıza neden olabilir.
2026 EFT ve Havale Ücretleri: Kim, Ne Kadar Ödeyecek?
Bankalar arası para transferi (EFT) ve banka içi transfer (Havale) ücretleri, transfer edilen tutarın büyüklüğüne göre üç ana kategoriye ayrılmış durumda. 2026 yılı için belirlenen standart mobil bankacılık tavan fiyatları şu şekildedir:
İşlem Tutar 2026 Tavan
8.300 TL'ye kadar 8,37 TL
8.300 – 399.000 TL 16,76 TL
399.000 TL ve üzeri 209,38 TL
Bu ücretler, paralar arası EFT işlemleri ve bazı bankalarda uygulanmayan havale işlemleri için geçerli olan üst sınırı ifade ediyor.
Havale- EFT işlemleri ücretli mi?
Havale ücretleri genellikle EFT ücretlerinin %50’si oranında uygulanmaktadır. Bazı dijital bankalar bu işlemleri hala tamamen ücretsiz sunmaya devam etmektedir.
FAST Sistemi ve 7/24 Para Transferi Avantajı
FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi), EFT’nin mesai saatlerine takılma sorununu ortadan kaldıran en büyük yeniliklerden biri. 2026 yılında FAST işlem limitleri de güncellendi.
FAST Üst Limiti: Tek seferde gönderilebilecek tutar 100.000 TL'ye kadar yükseltildi.
7/24 Erişim: Hafta sonu, resmi tatil veya gece yarısı fark etmeksizin para transferi yapılabiliyor.
Ücret Farkı: Mesai saatleri içerisinde FAST ücreti EFT ile aynıdır. Ancak "Geç Likidite Penceresi" olarak adlandırılan mesai dışı saatlerde bankalar bu ücreti %50 artırımlı olarak uygulama hakkına sahiptir.
Mesai Dışı EFT ve Havale Saatleri: 2026 Güncellemesi
EFT işlemleri hala bankaların merkez bankası sistemine (EFT Merkezi) bağlı olduğu için belirli saat dilimlerinde gerçekleşir. Genellikle sabah 08:30 ile akşam 17:30 arasında yapılan transferler aynı gün hesaba geçer. Bu saatlerin dışında yapılan işlemler "İleri Tarihli EFT" olarak kaydedilir ve ancak bir sonraki iş gününde karşı hesaba ulaşır. Kesintisiz transfer için FAST sistemini tercih etmek bu noktada kritik önem taşır.
Para Transferlerinde Masraftan Kaçınmanın Yolları
Dijital Bankacılık: Şubeden yapılan işlemler, mobil bankacılığa göre yaklaşık 10-15 kat daha pahalıdır.
Maaş Müşterisi Avantajı: Birçok banka, maaş müşterilerine sınırsız veya belirli bir adede kadar ücretsiz EFT/Havale hakkı tanımlar.
FAST Saatlerine Dikkat: %50 ek masraf ödememek için acil olmayan transferlerinizi mesai saatleri içinde yapmaya özen gösterin.