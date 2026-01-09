Mesai Dışı EFT ve Havale Saatleri: 2026 Güncellemesi

EFT işlemleri hala bankaların merkez bankası sistemine (EFT Merkezi) bağlı olduğu için belirli saat dilimlerinde gerçekleşir. Genellikle sabah 08:30 ile akşam 17:30 arasında yapılan transferler aynı gün hesaba geçer. Bu saatlerin dışında yapılan işlemler "İleri Tarihli EFT" olarak kaydedilir ve ancak bir sonraki iş gününde karşı hesaba ulaşır. Kesintisiz transfer için FAST sistemini tercih etmek bu noktada kritik önem taşır.