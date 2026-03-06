APP plaka nedir, nasıl normale çevrilir? 2026 APP plaka cezası kaç TL oldu? Adım adım plaka değiştirme

Türkiye’de uzun süredir tartışılan APP plaka kullanımı yeni trafik düzenlemeleriyle yeniden gündemin merkezine geldi. Resmî Gazete’de yayımlanan 7574 sayılı Karayolları Trafik Kanunu değişikliği ile birlikte standart dışı plaka kullanan sürücülere uygulanacak para cezaları ve yaptırımlar netleştirildi. Gelişmeyle birlikte; APP plaka nedir, neden yasaklandı, cezası ne kadar ve nasıl normale çevrilir? sorularının yanıtı merak edildi. 2026 yılında yürürlüğe giren yeni uygulamalarla birlikte standart dışı plaka kullanan sürücülere ağır para cezaları ve trafikten men yaptırımı uygulanabiliyor. Peki APP plaka kullananlar ne yapmalı, plaka değiştirme işlemi nasıl yapılır? İşte merak edilen tüm detaylar.
Türkiye’de araç plakalarının belirli ölçü, yazı tipi ve mühür standartlarına uygun olması zorunlu. Son dönemde özellikle APP plaka cezası, standart dışı plaka kullanımı ve plaka değiştirme süreci sürücüler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Yeni düzenleme ile birlikte bu plakaları kullanan sürücüler için uygulanacak yaptırımlar daha açık şekilde tanımlandı.
APP plaka nedir, normal plakadan farkı ne?
APP plaka, “Avrupa Pres Plaka” olarak adlandırılan ve standart araç plakalarına göre farklı bir görünüm sunan plaka türü olarak biliniyor. Bu plakalar genellikle daha kabartmalı, parlak ve kalın yazı karakterleriyle hazırlanıyor.
Ancak Türkiye’de araç plakaları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen resmi font, ölçü ve mühür standartlarına göre basılmak zorunda. APP plakalar bu kriterleri karşılamadığı için resmi plaka olarak kabul edilmiyor ve trafik mevzuatına aykırı sayılıyor.
2026 APP plaka cezası ne kadar?
Yürürlüğe giren yeni Trafik Ceza Kanunu’na göre araçlarında standartlara aykırı (APP) plaka kullanan sürücülere ilk ihlalde 140 bin TL para cezası kesilecek ve sürücü belgeleri 30 günlüğüne geri alınacak. İhlalin aynı yıl içinde ikinci tekrarında ise ceza miktarı 280 bin lira olacak ve sürücülerin ehliyetine 60 günlüğüne el konulacak.
APP plaka nasıl normale çevrilir?
APP plakayı araçtan sökün
Araç üzerinde bulunan standart dışı APP plakanın çıkarılması gerekir. Trafik mevzuatına uygun olmadığı için bu plaka kullanılmaya devam edemez.
Araç ruhsatını hazırlayın
Yeni plaka bastırmak için araç ruhsatı gereklidir. İşleme giderken ruhsatın yanınızda bulunması gerekir.
Yetkili plaka basım merkezine gidin
Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından yetkilendirilen plaka basım noktalarından birine başvurun.
Standart plakayı bastırın
Yetkili merkez, ruhsat bilgilerine göre resmi ölçülerde ve standart fontta yeni plakayı basar. Plakada TR bandı, il kodu ve oda mührü bulunur.
Yeni plakayı araca takın
Basımı tamamlanan plakayı aracınıza taktırarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Böylece araç plakanız yeniden trafik mevzuatına uygun hale gelir.
Trafik cezasına itiraz süresi
Trafik cezasına itiraz etmek isteyen sürücüler için de belirli bir süre bulunuyor. Ceza tebliğ edildikten sonra 15 gün içinde Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuru yapılması gerekiyor. Bu sürenin geçirilmesi halinde itiraz hakkı ortadan kalkıyor.
Yetkililer, sürücülerin yüksek para cezaları ve idari yaptırımlarla karşılaşmamak için araçlarında standart ve mühürlü plakalar kullanması gerektiğini hatırlatıyor.
Trabzon’da APP plaka kuyruğu
Trabzon’da APP plaka kullanan araç sahipleri, yeni düzenlemeye göre ağır cezalar uygulanacak standartlara aykırı plakalarını değiştirmek için plaka basım atölyeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
APP plakalarla ilgili durumu sosyal medyadan öğrendiğini ifade eden Adem Uludüz, "APP plakadan dolayı burada bulunuyoruz. APP plakalarıyla ilgili durumu sosyal medyadan öğrendim. Plakadaki yazıların kalın olması standartlara uygun değilmiş. Trafik kurallarındaki ve trafik kanunundaki standartlara uygun olmadığından dolayı 140 bin TL’ye kadar para cezası var. Şu anda işlemlerimi yaptım. Notere paramızı ödedik, plaka için de bankaya para yatırdık. Şimdi bekliyoruz "diye konuştu.
Sürücülerden Mehmet Bahadır, aracının plakasını söküp teslim ettiğini belirterek, "10 yıl önce aldığım aracımın plakasının geçerli olmadığını söylüyorlar. Muayenelerden geçen, trafik cezası almayan araca bugün ’Plakanız geçerli değil, yeniden plaka satın alacaksınız’ deniliyor. İşlemi yapmadığımız takdirde 140 bin TL ceza kesileceği söyleniyor. Biz de aracımızın plakalarını söküp teslim ettik. Şimdi kuyrukta bekliyoruz; 10 yıllık arabamıza yeniden plaka almak için sıra bekliyoruz" dedi.
Recep Yenigün, APP plakadan dolayı sırada beklediğini belirterek, "APP plakadan dolayı burada sıradayız. Plakayı da şoförler odasından almıştık" derken, Ali Kamen ise, "Plakaları değiştiriyoruz. Yazıları kalın olduğu için değiştirileceği söylendi. Değiştirmezseniz 145 bin TL cezası var denildi" diye konuştu.