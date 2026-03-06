APP plaka nedir, nasıl normale çevrilir? 2026 APP plaka cezası kaç TL oldu? Adım adım plaka değiştirme





APP plaka nedir, normal plakadan farkı ne?

APP plaka, “Avrupa Pres Plaka” olarak adlandırılan ve standart araç plakalarına göre farklı bir görünüm sunan plaka türü olarak biliniyor. Bu plakalar genellikle daha kabartmalı, parlak ve kalın yazı karakterleriyle hazırlanıyor.





Ancak Türkiye’de araç plakaları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen resmi font, ölçü ve mühür standartlarına göre basılmak zorunda. APP plakalar bu kriterleri karşılamadığı için resmi plaka olarak kabul edilmiyor ve trafik mevzuatına aykırı sayılıyor.