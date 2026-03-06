Yeni Şafak
MSÜ sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi belli oldu

21:466/03/2026, Cuma
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılan adayların sonuç heyecanı sürüyor. 1 Mart 2026’da yapılan 2026 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu. Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek.

2026 MSÜ sınav sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 1 Mart 2026 tarihinde Türkiye genelinde binlerce adayın katılımıyla tamamlandı. Sınavın ardından gözler sonuç tarihine çevrilirken, ÖSYM takvimine göre sonuçların açıklanacağı gün netleşti.

MSÜ sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre MSÜ sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde erişime açılacak. Sınava giren adaylar, belirlenen tarihten itibaren sonuç bilgilerine ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden ulaşabilecek.

MSÜ sonuçları nasıl öğrenilecek?

Adaylar, MSÜ sınav sonuçlarını ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Bunun için T.C. kimlik numarası ile aday şifresi kullanılarak sisteme giriş yapılması gerekiyor. Sonuçlar açıklandığında adaylar, puan bilgilerini ve değerlendirme sonuçlarını çevrim içi olarak öğrenebilecek.

MSÜ sonuç ekranı nereden açılacak?

ÖSYM’nin uyguladığı sınavlara ait sonuçlar her yıl olduğu gibi resmi sonuç sayfası üzerinden yayımlanacak. 2026 MSÜ sınavına katılan adaylar da sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.

#msü
#milli savunma üniversitesi
#ösym
#ölçme seçme ve yerleştirme merkezi
#msü sınav sonuçları
#askeri öğrenci
#sınav sonuçları
#sonucosymgovtr
#askeri eğitim
#üniversite yerleştirme
