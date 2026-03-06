İstanbul’da iftar saat kaçta? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? 6 Mart Bursa, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar vakitleri

Oruca niyet ne zaman edilir?





İslam fıkhına göre niyet, orucun temel şartlarından biridir. Niyet kalben yapılabileceği gibi sözlü olarak da ifade edilebilir. Sahura kalkmak da niyet yerine geçebilir.





Ramazan orucu, adak oruçları ve nafile oruçlar için niyet vakti güneşin batmasıyla başlar ve ertesi gün öğle vaktine kısa bir süre kalana kadar devam eder. Ancak imsaktan sonra niyet edilecekse bu süre içinde hiçbir şey yenilip içilmemiş olması gerekir.





Kaza, kefaret ve zamana bağlı olmayan adak oruçları için ise niyetin gün batımından imsak vaktine kadar yapılması gerekir.