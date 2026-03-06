İstanbul’da iftar saat kaçta? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? 6 Mart Bursa, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar vakitleri

6 Mart 2026 Cuma günü Ramazan ayının 16. gününde Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş iftar saatini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan İmsakiyesi ile İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde akşam ezanı saatleri netleşti. Peki bugün 6 Mart iftar vakti kaçta, İstanbul, Ankara ve İzmir’de iftar saat kaçta okunacak, akşam ezanına kaç dakika kaldı? İşte il il 6 Mart 2026 iftar saatleri.
İstanbul’da iftar vakti
Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’da 6 Mart 2026 Cuma günü iftar saati 19.07 olarak açıklandı. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar açılacak.
Ankara’da akşam ezanı saati
Başkent Ankara’da ise 6 Mart günü iftar vakti 18.52 olacak. Diyanet’in yayımladığı takvime göre Ankaralılar bu saatte akşam ezanıyla birlikte iftarlarını yapabilecek.
İzmir’de iftar saat kaçta?
Ege’nin büyük şehirlerinden İzmir’de 6 Mart 2026 iftar vakti 19.16 olarak belirlendi. Kentte yaşayan vatandaşlar akşam ezanıyla birlikte oruçlarını açacak.
Bursa’da iftar saati
Marmara Bölgesi’nin önemli şehirlerinden Bursa’da 6 Mart Cuma günü iftar saati 19.07 olarak kaydedildi. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte iftar sofraları kurulacak.
İftar duası
İftar sırasında okunması tavsiye edilen dua şu şekildedir:
“Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü, ve alâ rızkıke eftartü ve savme’l-ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.”
Diyanet’e göre bu duanın anlamı ise şöyledir:
“Allah’ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin verdiğin rızıkla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.”
Oruca niyet ne zaman edilir?
İslam fıkhına göre niyet, orucun temel şartlarından biridir. Niyet kalben yapılabileceği gibi sözlü olarak da ifade edilebilir. Sahura kalkmak da niyet yerine geçebilir.
Ramazan orucu, adak oruçları ve nafile oruçlar için niyet vakti güneşin batmasıyla başlar ve ertesi gün öğle vaktine kısa bir süre kalana kadar devam eder. Ancak imsaktan sonra niyet edilecekse bu süre içinde hiçbir şey yenilip içilmemiş olması gerekir.
Kaza, kefaret ve zamana bağlı olmayan adak oruçları için ise niyetin gün batımından imsak vaktine kadar yapılması gerekir.