Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ HATAY KURA SONUÇLARI: 500 bin konut Antakya, Defne, Altınözü, Arsuz, Belen, Dörtyol, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı TOKİ isim listesi

TOKİ HATAY KURA SONUÇLARI: 500 bin konut Antakya, Defne, Altınözü, Arsuz, Belen, Dörtyol, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı TOKİ isim listesi

15:426/03/2026, Cuma
G: 6/03/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Hatay TOKİ kura sonuçları isim listesi belli oldu. 500 bin sosyal konut projesinde TOKİ Hatay kurası bugün Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda çekildi. Hatay merkez ve ilçelerinde toplam 13 bin 289 adet sosyal konut inşa edilecek. 500 bin konut projesinde Antakya, Defne, Altınözü, Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı’da konut sahibi olmak isteyenler TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesini merak ediyor. İşte TOKİ Hatay konut kura sonuçları sorgulama ekranı.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye genelinde 81 ilde yapılacak 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura süreci devam ediyor. Bugün Hatay TOKİ kurası çekildi. Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda saat 14.00’te Hatay merkez Antakya, Defne, Altınözü, Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı için TOKİ konutları için notere huzurunda kura çekilişi gerçekleştirildi. İşte TOKİ Hatay konut kura sonuçları sorgulama ekranı.

TOKİ HATAY KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Hatay kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.


TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

#TOKİ
#Hatay TOKİ kura sonuçları
#Hatay TOKİ kura sonuçları isim listesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA 2026! TOKİ İzmir kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ İzmir kura sonuçları isim listesi!