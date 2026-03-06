Hatay TOKİ kura sonuçları isim listesi belli oldu. 500 bin sosyal konut projesinde TOKİ Hatay kurası bugün Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda çekildi. Hatay merkez ve ilçelerinde toplam 13 bin 289 adet sosyal konut inşa edilecek. 500 bin konut projesinde Antakya, Defne, Altınözü, Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı’da konut sahibi olmak isteyenler TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesini merak ediyor. İşte TOKİ Hatay konut kura sonuçları sorgulama ekranı.
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye genelinde 81 ilde yapılacak 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura süreci devam ediyor. Bugün Hatay TOKİ kurası çekildi. Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda saat 14.00’te Hatay merkez Antakya, Defne, Altınözü, Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı için TOKİ konutları için notere huzurunda kura çekilişi gerçekleştirildi. İşte TOKİ Hatay konut kura sonuçları sorgulama ekranı.
TOKİ HATAY KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Hatay kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.