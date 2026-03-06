Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erden Timur'un şirketlerine kayyum atandı

Erden Timur'un şirketlerine kayyum atandı

21:356/03/2026, Cuma
G: 6/03/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
Erden Timur
Erden Timur

Erden Timur hakkında yürütülen “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” soruşturması kapsamında, ortağı ve sahibi olduğu şirketlere TMSF kayyum olarak atandı.

İstanbul'da yürütülen 'futbolda bahis' soruşturması kapsamında tutuklanan iş adamı Erdem Timur'un şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından iş adamı Erdem Timur hakkında ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Timur'un ortağı ve sahibi olduğu, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığı öne sürülen şirketine Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.



#Erden Timur
#TMSF
#Kayyum
#Şirket
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hafta sonu hava durumu 7-8 Mart: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde hafta sonu hava nasıl olacak? Yağış var mı? İşte Meteoroloji tahminleri