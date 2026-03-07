Altında asıl fırtına şimdi kopuyor: Dünyaca ünlü banka tarih ve rakam vererek uyardı

Küresel piyasalarda altın fırtınası dinmek bilmiyor, ancak asıl büyük dalga henüz kıyıya vurmamış olabilir. ABD'li bankacılık devi Morgan Stanley'nin yayınladığı son rapor, altın piyasasında adeta deprem etkisi yarattı. Raporda işaret edilen öyle kritik bir eşik var ki; bu seviyenin kalıcı olarak kırılması halinde piyasalarda kartlar yeniden dağıtılacak ve daha önce eşine az rastlanır bir ralli başlayacak. Peki, milyonlarca yatırımcının nefesini tutarak beklediği o tarihi rakam ve yeni hedefler ne? İşte altının kaderini belirleyecek o çarpıcı analizin detayları...

Morgan Stanley analistleri, ons altında 5.200 dolar seviyesinin piyasanın kaderini belirleyecek kırılma noktası olduğuna dikkat çekiyor. Uzun süredir yükselen bir kanal içinde istikrarlı hareket eden altında, son dönemde bu bölge oldukça güçlü bir direnç olarak yatırımcıların karşısına çıkıyor.



• Piyasa için güçlü bir psikolojik direnç noktası olması, • Mevcut rallinin kısa vadeli zirve bölgesini temsil etmesi, • Yükselen trend kanalının üst bandına çok yakın seyretmesi.

Rapor, bu bariyerin yıkılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması halinde piyasadaki alım iştahının katlanarak artacağının altını çiziyor.

Teknik grafiklere bakıldığında, altında yükselen trend kanalı sapasağlam korunuyor. Olası kâr satışları veya geri çekilmelerde ise 4.820 dolar seviyesi ilk ve en güçlü destek noktası olarak öne çıkıyor. Fiyatlamalar bu seviyenin üzerinde tutunduğu sürece teknik görünüm pozitif kalmaya devam edecek.



• Fiyatlamalar hızla 5.400 – 5.500 dolar bandına taşınabilir. • Piyasadaki momentum alımları ciddi bir ivme kazanabilir. • Altın, peş peşe yeni tarihi zirve denemeleri gerçekleştirebilir.