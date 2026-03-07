Antalya TOKİ sözleşme tarihi belli mi? TOKİ Antalya peşinat ve ilk taksit ödeme takvimi

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Türkiye genelinde kura çekimleri il il yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Antalya’da inşa edilecek 12 bin 213 konut için kura çekimi 10 Ocak’ta tamamlandı ve hak sahipleri belli oldu. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından Antalya’da konut hakkı kazanan vatandaşlar, sözleşme süreci ve ödeme planına ilişkin detayları araştırmaya başladı. TOKİ sözleşmelerinin ne zaman imzalanacağı, peşinat ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı ve ilk taksitlerin ne zaman başlayacağı ise en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.