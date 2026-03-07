Antalya TOKİ sözleşme tarihi belli mi? TOKİ Antalya peşinat ve ilk taksit ödeme takvimi

500 bin sosyal konut projesi kapsamında Antalya’da gerçekleştirilen TOKİ kura çekimi tamamlanırken, hak sahipleri de netleşti. Kura sonucunda konut almaya hak kazanan vatandaşlar şimdi sözleşme tarihleri, peşinat oranı ve aylık taksit tutarlarına odaklanmış durumda. Özellikle TOKİ Antalya peşinat oranı, Antalya TOKİ taksitleri ve ödeme planına ilişkin detaylar yoğun şekilde araştırılıyor. Konut tipine göre değişen peşinat tutarı, vade süresi ve aylık ödeme miktarlarını öğrenmek isteyen hak sahipleri, TOKİ tarafından yapılacak resmi duyuruları ve sözleşme sürecine ilişkin açıklamaları yakından takip ediyor.
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Türkiye genelinde kura çekimleri il il yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Antalya’da inşa edilecek 12 bin 213 konut için kura çekimi 10 Ocak’ta tamamlandı ve hak sahipleri belli oldu. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından Antalya’da konut hakkı kazanan vatandaşlar, sözleşme süreci ve ödeme planına ilişkin detayları araştırmaya başladı. TOKİ sözleşmelerinin ne zaman imzalanacağı, peşinat ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı ve ilk taksitlerin ne zaman başlayacağı ise en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.
TOKİ PEŞİNAT ÖDEMESİ NE ZAMAN?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında peşinat ödemeleri, sözleşme imzalanırken ilgili bankalara gerçekleştirilecek. Vatandaşların yüzde 10 peşinat bedelini, sözleşme imzalanırken yatırmaları gerekiyor.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.
2026 TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
TOKİ projesinde ödeme planı yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade olarak açıklandı.
ANTALYA TOKİ KONUT FİYATLARI NE KADAR, ÖDEMELER NASIL OLACAK?
Antalya'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Antalya'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Antalya'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.