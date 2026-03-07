EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026 NE KADAR OLDU? SSK, Bağ-Kur Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?

Ramazan Bayramı’na iki haftadan az bir süre kala emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde. Milyonlarca hak sahibi, 2026 yılında ödenecek ikramiye tutarını ve ödeme takvimini araştırıyor. Abdullah Güler, ikramiye için ayrılan bütçenin 4 bin TL üzerinden planlandığını açıkladı.
Emekliler için bayram ikramiyesi gündemdeki yerini koruyor. Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca kişi hem ikramiye tutarını hem de ödemelerin yapılacağı tarihi merak ediyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, mevcut bütçenin 4 bin TL üzerinden ayrıldığını ifade etti.
2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
Bu yıl yapılan açıklamardan anlaşıldığı üzere emekli ikramiyesine zam beklenmiyor. Geçtiğimiz yıl % 33,3'lük zamla 4 bin TL'ye yükseltilen emekli bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına 4.000 TL olarak yatırılması bekleniyor.
AK PARTİ GRUP BAŞKANI ABDULLAH GÜLER'DEN BAYRAM İKRAMİYESİ ZAM AÇIKLAMASI!
Emekli ikramiyelerinde artış beklentisine ilişkin net bir mesaj veren Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 17,7 milyon emekliyi ilgilendiren bütçe dengelerine vurgu yaptı. Güler, "Bu teklifte ikramiye artışı yer almıyor. SGK bütçesine 4'er bin lira için 150 milyar TL'lik kaynak ayırdık. İlerleyen zamanda ne olur bilemiyoruz ancak bütçe dengeleri açısından OVP kapsamında emekli aylığı artışlarında da kaynak üretmede zorlandık" ifadelerini kullandı.
KÜRESEL RİSKLER VE KAYNAK SORUNU
Özel bir kaynak oluşturulması gerektiğini ve ekonomik zorlukların sürdüğünü belirten Güler, bölgesel savaş risklerinin enerji maliyetleri üzerindeki etkisine dikkat çekti. Güler, "Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışlar malum. Bizim Orta Vadeli Program’a (OVP) uygun olarak bütçe disiplinine azami dikkat etmemiz gerekiyor. Durum bundan ibaret" diyerek mevcut tabloda bir artışın öngörülmediğini kaydetti.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Ramazan Bayramı bu yıl 20-22 Mart tarihleri arasında idrak edilecek. Bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırılması beklenen bayram ikramiyelerinin 9-13 Mart haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor.
KİMLER EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?
Bayram ikramiyesinden yalnızca emekliler değil, SGK’dan gelir ve aylık alan bütün kişiler yararlanabiliyor. Bunlar emekliler, maluller, dul ve yetim aylığı alan kişiler, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alırken vefat eden kişilerin hak sahipleri, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde çalışması bulunan ve Türkiye’den kısmi gelir ve aylık alan kişiler de bayram ikramiyesi alabiliyorlar.