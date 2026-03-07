EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026 NE KADAR OLDU? SSK, Bağ-Kur Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?

AK PARTİ GRUP BAŞKANI ABDULLAH GÜLER'DEN BAYRAM İKRAMİYESİ ZAM AÇIKLAMASI!

Emekli ikramiyelerinde artış beklentisine ilişkin net bir mesaj veren Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 17,7 milyon emekliyi ilgilendiren bütçe dengelerine vurgu yaptı. Güler, "Bu teklifte ikramiye artışı yer almıyor. SGK bütçesine 4'er bin lira için 150 milyar TL'lik kaynak ayırdık. İlerleyen zamanda ne olur bilemiyoruz ancak bütçe dengeleri açısından OVP kapsamında emekli aylığı artışlarında da kaynak üretmede zorlandık" ifadelerini kullandı.