47-48-49-51 yaş aralığına erken emeklilik altın tepside! SGK Girişi 1997-2009 arası olanlara müjde geldi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) düzenlemeleri, sigorta sözleşmesi primi ödeme başlangıcına bağlı olarak emeklilik yaşını ve gerekli prim gün sayısını değiştiriyor. Bu nedenle, emeklilik planları oluşturulurken sigorta başlangıç tarihi, emeklilik yaşı ve prim gün sayıları büyük önem taşıyor. Sigorta başlangıç tarihi, emeklilik süreçlerini doğrudan etkileyerek, yaş ve prim gün sayılarına göre ayrılma süreçlerini belirliyor.

Az prim günü olanlar için emeklilik hayali artık daha erişilebilir hale geliyor. Sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre değişen yeni düzenlemeler 10, 12.5 ve 15 yıl primle emekli olma imkanı sunuyor. Peki, bu yeni sistemle kimler, nasıl emekli olabilecek?

10 YIL PRİMİ OLANLARA EMEKLİLİK FIRSATI

EYT Kapsamında Emeklilik: 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olan SSK'lılar için kısmi emeklilik kapısı aralanıyor.

Bu gruptakiler 3600 prim gününü tamamlayıp, ilgili yaş sınırına ulaştıklarında emekli olabiliyor.

Özellikle kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşını doldurduklarında emeklilik hakları devreye giriyor. Bu sürecin sonunda emekli aylığı, üç şartın son gerçekleştiği tarihe göre hesaplanıyor.

Tarım İşçilerine Özel İmkanlar: Tarım işçileri için ise 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günü şartı bulunuyor.

1984'ten itibaren tarım sektöründe çalışanlar sosyal güvenlik kapsamına alındı ve yaş sınırı olmaksızın emekli olma hakkı tanındı.

2008 sosyal güvenlik reformundan önce bu haklara sahip olan tarım işçileri, EYT düzenlemesiyle de avantajlarını koruyor.

12.5 YIL PRİMLE EMEKLİLİK