MERKEZ BANKASI MART AYI TOPLANTI TARİHİ: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi gün? PPK toplantısı faiz beklentisi ne?

15:117/03/2026, Cumartesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan 2026 PPK toplantı takvimi, yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Ocak ayında politika faizinin yüzde 38’den yüzde 37’ye düşürülmesinin ardından piyasalarda gözler mart ayında yapılacak yeni faiz toplantısına çevrildi.

Ekonomi piyasalarının merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın mart ayında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınacak kararın piyasalar üzerindeki etkisi yakından takip ediliyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 12 Mart 2026 tarihinde düzenlenecek. MB yılın ikinci toplantısından çıkan kararı saat 14.00'te duyurulacak. ABD-İran savaşı nedeniyle Merkez Bankası'nın mart ayındaki toplantıda faiz indirimini pas geçmesi bekleniyor.

PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

TCMB'nin 12 Mart Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 38 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 37'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 1'i 50 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti. Ekonomistlerin mart ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

TCMB 2026 TAKVİMİ

22 Nisan 2026

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026

