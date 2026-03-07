Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yürütülen TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri tamamlanma aşamasına geldi. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura sonuçları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda il il duyurulmaya devam ediyor. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahibi olan vatandaşların gözü ise şimdi konutların belirleneceği bir sonraki aşamaya çevrildi. TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında yapılacak konut belirleme kurasıyla birlikte hak sahipleri, hangi konuta yerleşeceklerini öğrenmiş olacak.