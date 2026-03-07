TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde hak sahipliği belirleme kurasında sona gelindi. Başvuruların değerlendirilmesi ve kura süreçlerinin tamamlanmasının ardından gözler şimdi hak kazanan vatandaşların hangi konutlara yerleşeceğini belirleyecek olan konut belirleme kura takvimine çevrildi. Hak sahipleri, açıklanacak takvim doğrultusunda yapılacak yeni kura çekimiyle projelerdeki dairelerini öğrenecek. TOKİ’nin önümüzdeki günlerde il il konut belirleme kuralarına ilişkin tarihleri duyurması bekleniyor.
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yürütülen TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri tamamlanma aşamasına geldi. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura sonuçları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda il il duyurulmaya devam ediyor. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahibi olan vatandaşların gözü ise şimdi konutların belirleneceği bir sonraki aşamaya çevrildi. TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında yapılacak konut belirleme kurasıyla birlikte hak sahipleri, hangi konuta yerleşeceklerini öğrenmiş olacak.
TOKİ 500 bin sosyal konutların konut belirleme kurası ne zaman çekilecek?
Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdarece tespit edilen tarihte “Konut Belirleme Kurası” çekilecektir.
Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ’nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.
İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda; konut belirleme kurası aşamasında, ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar “Hak sahibi belirleme kurası” çekilecektir. Asil / yedek hak sahibi olup, başvuru bedelini iade alanların, hak sahipliği iptal edilecektir.