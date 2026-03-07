Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 7 Mart Cumartesi maç programı

7/03/2026, Cumartesi
Futbolseverleri 7 Mart Cumartesi günü yoğun bir maç programı bekliyor. Trendyol Süper Lig’de günün en dikkat çeken karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray’ı konuk edecek ve derbi heyecanı yaşanacak. Avrupa’da da kritik mücadeleler sahne alacak. İngiltere FA Cup’ta Newcastle ile Manchester City karşı karşıya gelirken, İspanya La Liga’da Atletico Madrid ile Real Sociedad kozlarını paylaşacak. İtalya Serie A’da Juventus ile Pisa üç puan için mücadele edecek. Fransa Ligue 1 ve Trendyol 1. Lig’de de gün boyunca çekişmeli karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. İşte 7 Mart Cumartesi maç programı.

Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Süper Lig’de Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş’a misafir olacak. Suudi Arabistan Pro Lig de heyecan dorumda. Al Nassr - Neom takımları kıyasıya mücadele edecek. İtalya Serie A, İspanya La Liga ve Fransa Ligue 2’de futbol heyecanı yaşanacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 7 Mart Cumartesi bugün oynanacak maçlar.

16:00 Rams Başakşehir - Göztepe Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

16:00 Çorum FK - Hatayspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:00 Osasuna - Mallorca İspanya La Liga S Sport

17:00 Cagliari - Como İtalya Serie A S Sport 2

17:30 Freiburg - Bayer Leverkusen Almanya Bundesliga S Sport Plus

17:30 Heidenheim - Hoffenheim Almanya Bundesliga S Sport Plus

17:30 Mainz - Stuttgart Almanya Bundesliga S Sport Plus

17:30 Leipzig - Augsburg Almanya Bundesliga S Sport Plus

17:30 Wolfsburg - Hamburg Almanya Bundesliga S Sport Plus

18:15 Levante - Girona İspanya La Liga S Sport

18:30 Groningen - Ajax Hollanda Eredivisie Tivibu Spor 4

19:00 Nantes - Angers Fransa Ligue 1 Bein Sports 3

20:00 Beşiktaş - Galatasaray Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Amedspor - Serik Bld. Trendyol 1. Lig TRT Spor

20:00 Atalanta - Udinese İtalya Serie A S Sport 2

20:30 Atletico Madrid - Real Sociedad İspanya La Liga S Sport

20:30 Köln - B.Dortmund Almanya Bundesliga S Sport Plus

20:45 Wrexham - Chelsea İngiltere FA Cup tabii Spor

21:00 Auxerre - Strasbourg Fransa Ligue 1 Bein Sports 3

21:00 Braga - Sporting Lisbon Portekiz Liga NOS S Sport Plus

22:00 Al Nassr - Neom Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

22:00 St. Etienne - Red Star Fransa Ligue 2 Bein Sports 5

22:45 Juventus - Pisa İtalya Serie A S Sport 2

23:00 Athletic Bilbao - Barcelona İspanya La Liga S Sport

23:00 Newcastle - Manchester City İngiltere FA Cup tabii Spor

23:05 Toulouse - Marsilya Fransa Ligue 1 Bein Sports 3

