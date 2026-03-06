TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA 2026! TOKİ İzmir kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ İzmir kura sonuçları isim listesi!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlelerinden biri olarak gösterilen Yüzyılın Sosyal Konut Projesi kapsamında kura heyecanı sürüyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen projede birçok ilde tamamlanan çekilişlerin ardından bu kez gözler İzmir kura törenine çevrilmişti. 21 bin 20 konutluk proje için kura çekimi bugün saat 15.00’te Bornova Kültür Sanat Merkezi Nejdet Aydın Salonu’nda yapıldı.