TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA 2026! TOKİ İzmir kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ İzmir kura sonuçları isim listesi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen Yüzyılın Sosyal Konut Projesi kapsamında kura süreci büyük ölçüde tamamlanma aşamasına geldi. Kentte inşa edilecek 21 bin 20 konut için kura çekimi bugün saat 15.00’te Bornova Kültür Sanat Merkezi Nejdet Aydın Salonu’nda yapıldı.
İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının belirlediği takvime göre İzmir'de kuralar 6 Mart Cuma günü gerçekleşecek.
TOKİ KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?
TOKİ kura çekimi tamamlanan illerde başvuru yapan vatandaşlar, sonuçları il bazında yayımlanan isim listeleri üzerinden öğrenebiliyor. TOKİ kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor. Ayrıca e-Devlet sistemine yükleniyor.
TOKİ KURA SONUÇLARI (e-devlet)