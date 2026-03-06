Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz indirimi olacak mı? FED 2026 Mart toplantı tarihi

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı, küresel piyasaların en kritik başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Ocak ayındaki toplantıda politika faizini yüzde 3,5–3,75 aralığında sabit bırakan FED’in mart ayı toplantısı yatırımcıların gündeminde. 2026 yılı mart ayı FED faiz kararı 18 Mart Çarşamba günü Türkiye saati ile 21.00’de açıklanacak.

Fed mart toplantısı ne zaman yapılacak?

ABD Merkez Bankası yıl boyunca belirli aralıklarla toplanarak para politikasını belirliyor. Şubat ayında toplantı yapılmayacak olması nedeniyle yılın ikinci faiz kararı mart ayında duyurulacak. FED’in açıklayacağı karar; altın, dolar, kripto para ve petrol fiyatları başta olmak üzere küresel piyasalarda önemli etkiler oluşturabiliyor.

Faiz indirimi ihtimali piyasaların gündeminde

Son dönemde açıklanan ekonomik veriler, FED’in para politikasına ilişkin beklentilerin yeniden şekillenmesine neden oldu. ABD’de açıklanan son Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi ocak ayında aylık yüzde 0,2, yıllık ise yüzde 2,4 artış göstererek beklentilerin altında kaldı. Bu veri, enflasyonun Mayıs 2025’ten bu yana en düşük seviyesine gerilediğine işaret etti.

İstihdam verileri güçlü kalmaya devam ediyor

Öte yandan ABD’de iş gücü piyasasının güçlü görünümü sürüyor. Ocak ayında tarım dışı istihdam 130 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 4,4’ten yüzde 4,3’e geriledi. Bu tablo, ekonominin görece güçlü seyrettiğini ortaya koyarken FED’in kısa vadede faiz indirimi konusunda temkinli davranabileceği yönündeki görüşleri de güçlendiriyor.

Ocak ayında faiz sabit tutulmuştu

ABD Merkez Bankası, yılın ilk toplantısında politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 3,5–3,75 aralığında sabit bırakmıştı. Kararın 10’a karşı 2 oyla alındığı açıklanırken, iki üyenin 25 baz puanlık faiz indirimi yönünde oy kullandığı belirtildi.