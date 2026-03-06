Yeni Şafak
Derbide hava nasıl olacak? 7 Mart Beşiktaş Galatasaray maçı hava durumu tahminleri açıklandı

22:186/03/2026, Cuma
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Lig derbisi, İstanbul’da soğuk bir akşamda sahne alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele sırasında sıcaklığın 6 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranının ise yüzde 66 seviyelerinde olacağı ifade edildi.

Trendyol Süper Lig’de gözler Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak kritik derbiye çevrildi. İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda yarın (7 Mart Cumartesi) saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada iki köklü kulüp sahaya çıkarken, mücadele serin bir hava koşulunda oynanacak.

Derbi saatinde İstanbul’da sıcaklık 6 derece

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı hava durumu tahminlerine göre, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oynanacağı saatlerde İstanbul’un Dolmabahçe bölgesinde hava sıcaklığının 6 derece civarında olması bekleniyor. Karşılaşma akşam saatlerinde başlayacağı için tribünlerde ve sahada hissedilen serinliğin belirgin olması öngörülüyor.

Nem oranı yüzde 66 seviyesinde olacak

Meteorolojik verilere göre maç saatinde nem oranının yaklaşık yüzde 66 düzeyinde seyretmesi bekleniyor. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadelede hava koşullarının futbolcuların performansını doğrudan etkileyecek seviyede olmadığı ancak serin bir atmosfer oluşturacağı değerlendiriliyor.



