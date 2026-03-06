Okan Buruk’un derbi planı belli oldu: Beşiktaş sahasında Juventus taktiği!

Beşiktaş deplasmanında kontrollü futbolu tamamen reddeden Galatasaray’ın hocası, Juventus’u deviren taktiği Tüpraş Stadı’na taşıyor. PSG’den sonra Avrupa’nın en iyi pres takımı olan sarı-kırmızılılarda, milli yıldız ve yeni transferlerin rolü belli oldu.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasında 4 puan fark bulunan sarı kırmızılıları, derbiyi kazanarak bu avantajını sürdürmek istiyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ezeli rakiplerine karşı uygulayacağı taktiği belirlerken, futbolcularını da bu taktiğe göre dev maça hazırlıyor.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Buruk, Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbide kontrollü futbolu tercih etmeyecek ve sarı kırmızılı oyuncuların ezberlediği ve güçlü olduğu sistemden geri adım atmayacak.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 yendiği maçta olduğu gibi ön alan baskısıyla rakibini zor durumda bırakmaya çalışacak. Sarı kırmızılılar bu sezon rakip sahada yaptığı pres ile kaptığı toplar sonucunda attığı gollerde PSG'den sonra Avrupa'da ikinci sırada yer alıyor.
Haberde, Okan Buruk'un ilk 11 için orta saha ve hücum hattını belirlediği de öne sürüldü ve tecrübeli teknik adamın, Mario Lemina, Lucas Torreira ve Gabriel Sara'yı merkez orta sahada görevlendireceği, kanatlarda ise Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz'a görev vereceği belirtildi.
Roland Sallai ve Yunus Akgün'ün ise iki maçtır dinlendirildiği hatırlatılarak, bu futbolcularda herhangi bir problem bulunmadığı ifade edildi. Yunus'un derbide hamle oyuncusu olması, Sallai'nin ise Sacha Boey'in yerine sağ bekte forma giymesi bekleniyor.