KAMU PERSONEL ALIMLARI | KPSS'li KPSS'siz kamu personel alımı sözleşmeli kadrolu engelli memur işçi alımı iş ilanları

08:556/03/2026, Cuma
G: 6/03/2026, Cuma
Kamu kurumları, yıl boyunca ihtiyaç duydukları alanlarda personel ve memur istihdamı için yeni ilanlar yayımlamayı sürdürüyor. Açıklanan alımlar arasında KPSS şartı bulunan kadroların yanı sıra KPSS’siz başvuru yapılabilen pozisyonlar da yer alıyor. Başvuru şartları ve süreçler, kurumdan kuruma ve pozisyonlara göre değişiklik gösterebiliyor. Son olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Diyanet, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı başta olmak üzere bakanlıklar ve kamu kurumları, çok sayıda personel alımı ilanı yayımladı. İşte güncel kamu personel alımı iş ilanları.

Kamu memur alımı ve personel alım ilanları, sınavlı ve sınavsız atama fırsatlarıyla binlerce adayın radarında yer alıyor. Devlet kurumları, ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli branşlarda istihdam sağlarken, KPSS tabanlı kadroların yanı sıra bazı pozisyonlarda KPSS koşulu aranmaksızın alım yapılıyor. İlanlar, kurumların spesifik gereksinimlerine göre şekilleniyor ve genellikle Resmî Gazete ile resmi sitelerde duyuruluyor. Peki, KPSS gerektiren ve gerektirmeyen kamu personel alımı fırsatları hangi bakanlık ve kurumlarda var? İşte, kamu personel alımı güncel iş ilanlarına dair detaylar.

KPSS'siz memur alımı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmadan devlet kurumlarına personel alınması anlamına gelir. Bu durum, KPSS'ye giremeyen veya düşük puan alan adaylar için önemli bir fırsat sunar. 2026 yılında da çeşitli kamu kurumları tarafından KPSS'siz personel alımı ilanları yayınlanmaktadır.

Bu ilanlar genellikle belediyeler, özel idareler, kamu kuruluşları gibi farklı kurumlarda yer alır. İŞKUR platformu ve ilgili kurumların resmi web siteleri, bu ilanları takip etmek için en doğru kaynaklardır. Kamu personeli olmak isteyen ancak KPSS engeliyle karşılaşan bireyler, bu alımları yakından takip ederek kariyerlerine adım atabilirler. Şubat ayı itibarıyla çeşitli bakanlıklar, belediyeler ve üniversiteler tarafından personel alım ilanı yayımlandı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı personel alımı 30 Mart 19 Nisan

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü işçi alımı 2 - 6 Mart

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. engelli işçi alımı 2-6 Mart

Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı 2-6 Mart

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2-6 Mart

Yıldız Teknik Üniversitesi personel alımı 25 Şubat 11 Mart

Bingöl Üniversitesi personel alımı 25 Şubat 6 Mart

MSB uzman erbaş alımı 9 Mart

Dicle Kalkınma Ajansı personel alımı 16-30 Mart

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personel alımı için tıklayın

﻿

İŞKUR Kamu Memur Alım İlanları İçin Tıklayın


Resmi Gazete KPSS’li-KPSS’siz personel alımı için tıklayın

