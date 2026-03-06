Pay dağıtımı 701.103 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 187 adet yüksek talepte bulunacak yatırımcıya, 128 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 11 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 701.429 yatırımcıya yapıldı. Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 40, yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubu için yüzde 10, yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 25 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise yüzde 25 olarak gerçekleşti.





Savur GYO Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Yıldıran, “Şirketimizin uzun yıllara dayanan deneyimiyle şekillenen kurumsal kültürünü geleceğe taşıma hedefimizin somut bir göstergesi olan halka arz sürecini başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu yolculukta bize güvenen tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederiz." dedi. Yıldıran "Amacımız; özkaynak verimliliğini artırmak ve yatırımcılarımıza uzun vadeli değer üretmektir.” ifadelerini de kullandı.































