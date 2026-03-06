Savur Gayrimenkul halka arz süreci devam ediyor! Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin halka arzı tamamlandı. Planlanan tahsilatın 7.33 katı talep geldi. Savur GYO'nun halka arz edilen payları, mart ayının ilk haftasında Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
Turizm ve gayrimenkul yatırımlarını Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı çatısı altında birleştiren Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin halka arzı hem bireysel hem kurumsal yatırımcılardan gelen yoğun ilgiyle tamamlandı. 26-27 Şubat ve 2 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecinde, sermaye artırımı ve ortak satışı kapsamında satışa sunulan toplam 295.400.000 TL nominal değerli payların tamamı yatırımcılara dağıtıldı.
SAVUR GYO HALKA ARZ TALEBİ
Halka arz büyüklüğü 1.075.256.000 TL olarak gerçekleşirken, yatırımcılardan gelen toplam talep 2.164.644.929 TL nominal seviyesine ulaştı. Böylece Savur GYO halka arzı, toplam büyüklüğünün yaklaşık 7,33 katı talep gördü.
ULUSLARARASI YATIRIMCIDAN YOĞUN İLGİ
Yatırımcı grupları bazında; yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 2,64 katı 311.613.831 TL nominal, yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubu kategorisinde tahsisatın 32,12 katı 948.714.860 TL nominal, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 8,62 katı 636.753.738 TL nominal, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 3,62 katı 267.562.500 TL nominal talep oluştu.
Pay dağıtımı 701.103 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 187 adet yüksek talepte bulunacak yatırımcıya, 128 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 11 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 701.429 yatırımcıya yapıldı. Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 40, yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubu için yüzde 10, yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 25 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise yüzde 25 olarak gerçekleşti.
Savur GYO Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Yıldıran, “Şirketimizin uzun yıllara dayanan deneyimiyle şekillenen kurumsal kültürünü geleceğe taşıma hedefimizin somut bir göstergesi olan halka arz sürecini başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu yolculukta bize güvenen tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederiz." dedi. Yıldıran "Amacımız; özkaynak verimliliğini artırmak ve yatırımcılarımıza uzun vadeli değer üretmektir.” ifadelerini de kullandı.
Borsa İstanbul A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan yaptığı açıklamada, Savur Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı'nın 6 Mart 2026'da Borsa İstanbul'da işlem göreceğini belirtti.