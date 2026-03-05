Dev banka uyardı: Gümüş fiyatları için kritik direnç seviyesi açıklandı

Küresel emtia piyasalarında gümüş fiyatları son dönemde yatırımcıların yakından izlediği başlıklar arasında yer alıyor. Morgan Stanley tarafından yayımlanan son piyasa değerlendirmesi, gümüşte önemli teknik seviyelere dikkat çekerek olası yükseliş ve düşüş senaryolarını ortaya koydu. Analize göre fiyatların 95 dolar seviyesine yaklaşması, piyasada yeni bir yön arayışının habercisi olabilir.

Kritik direnç seviyesi gündemde

Morgan Stanley analistleri, gümüşte son aylarda görülen yükseliş trendinin önemli bir eşiğe dayandığını belirtiyor. Rapora göre 95 dolar seviyesi güçlü bir direnç noktası olarak öne çıkıyor.

Bu seviyenin yukarı yönlü kırılması durumunda piyasada alımların hızlanabileceği ve gümüş fiyatlarının kısa sürede 110 ile 120 dolar bandına doğru hareket edebileceği değerlendiriliyor.

Yükseliş senaryosunda yeni hedefler

Bankanın analizine göre söz konusu direncin aşılması halinde gümüşte daha geniş çaplı bir ralli ihtimali güç kazanabilir.

Bu tabloda fiyatların 120 dolar seviyesinin üzerine çıkabileceği ve uzun vadede 130 doların üzerindeki seviyelerin dahi gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Geri çekilme ihtimali de masada

Morgan Stanley raporu yalnızca yükseliş beklentisine değil, olası düşüş risklerine de işaret ediyor. Analistler, fiyatların mevcut seviyelerde kalıcı olamaması halinde 84 dolar seviyesinin önemli bir destek noktası olarak izlenmesi gerektiğini ifade ediyor.

Bu desteğin kırılması durumunda gümüş fiyatlarının 70 dolar bandına doğru geri çekilebileceği ve kısa vadede daha sert bir düzeltme yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Endüstriyel talep etkisi

Raporda gümüş fiyatlarını yukarı taşıyan faktörlerin yalnızca yatırım talebiyle sınırlı olmadığı vurgulanıyor.