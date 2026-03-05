Ramazan’ın 15. günü iftar saatleri: Akşam ezanı saat kaçta okunacak? 5 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar vakitleri

Ramazan ayının ortasına gelinirken Türkiye genelinde vatandaşlar 5 Mart 2026 iftar vakti ve akşam ezanı saatlerini takip etmeye devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2026 Ramazan İmsakiyesi, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm iller için sahur, imsak ve iftar saatlerini resmi olarak duyurdu. Oruç ibadetini yerine getirenler, yaşadıkları şehirdeki ezan vakitlerine göre iftarlarını açacak.