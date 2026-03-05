Ramazan’ın 15. günü iftar saatleri: Akşam ezanı saat kaçta okunacak? 5 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar vakitleri

Ramazan ayının 15. gününde milyonlarca vatandaş, 5 Mart 2026 Perşembe günü için iftar saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesine göre İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerde akşam ezanı vakitleri açıklandı. Peki bugün iftar saat kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak?
Ramazan ayının ortasına gelinirken Türkiye genelinde vatandaşlar 5 Mart 2026 iftar vakti ve akşam ezanı saatlerini takip etmeye devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2026 Ramazan İmsakiyesi, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm iller için sahur, imsak ve iftar saatlerini resmi olarak duyurdu. Oruç ibadetini yerine getirenler, yaşadıkları şehirdeki ezan vakitlerine göre iftarlarını açacak.
İstanbul iftar vakti - 5 mart 2026
Diyanet verilerine göre Ramazan ayının 15. gününde İstanbul’da akşam ezanı 19.06’da okunacak. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, bu saatte iftarlarını açacak. Gün boyunca oruç tutanlar için akşam ezanıyla birlikte iftar vakti başlayacak.
Ankara ve İzmir iftar saatleri - 5 Mart 2026
Türkiye’nin büyük şehirlerinde iftar saatleri birkaç dakika farklılık gösterebiliyor. 5 Mart 2026 tarihli Diyanet imsakiyesine göre diğer büyük şehirlerde iftar vakitleri şu şekilde:
Ankara: 18.51
İzmir: 19.15
Her şehirde akşam ezanı vakti farklı olduğundan vatandaşların kendi illerinin imsakiyesine göre hareket etmeleri gerekiyor.
2026 ramazan imsakiyesi il il yayınlandı
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2026 Ramazan imsakiyesi, Türkiye’nin 81 ilinde sahur ve iftar saatlerini gün gün gösteriyor. Ramazan boyunca oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, imsakiyeler üzerinden sahur vakti, imsak saati ve akşam ezanı saatlerini kolaylıkla takip edebiliyor.
Tüm illere ait Ramazan imsakiyesi ve günlük iftar saatleri çevrim içi olarak görüntülenebiliyor.