Hangisi sözlükte tanımı olan bir ifadedir? Milyoner'de 500 bin TL'lik soru açıldı! İşte yanıtı

Hangisi sözlükte tanımı olan bir ifadedir? Milyoner'de 500 bin TL'lik soru açıldı! İşte yanıtı

Milyoner
Milyoner

Hangisi sözlükte tanımı olan bir ifadedir? Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması bu akşam 1217. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen yarışma programının bir yarışmacı 500 bin TL değerindeki soruyu açtırmayı başardı. İzleyiciler ise sorunun yanıtını merak etti. İşte bu sorunun doğru cevabı.

SORU:
Hangisi sözlükte tanımı olan bir ifadedir?

CEVAP: C: Bugünkü günde

A: Evvelsi günde

B: Dünkü günde

C: Bugünkü günde

D: Yarınki günde

Kim Milyoner Olmak İster nerede çekiliyor?

Kim Milyoner Olmak İster? Eyüpsultan'da bulunan atv Kim Milyoner Olmak İster? stüdyosunda çekiliyor. Milyoner, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde çekiliyor. Turkuvaz Medya Grubu binasındaki atv stüdyolarında çekim yapılıyor.

Kim Milyoner Olmak İster yaş sınırı kaçtır?

Kim Milyoner Olmak İster? bilgi yarışmasına başvurabilmek için 18 yaşından büyük olmanız gerekmektedir. Milyoner'e 18 yaşından büyük herkes başvurabilir. Başvuru yapacak kişide aranan temel şart, 18 yaşından büyük olmasıdır.

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon ve 5 Milyon kazanan kişiler kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon kazanan kişiler Arda Ayten ve Rabia Birsen Göğercin iken 5 milyon kazanan kişi Berk Göktaş oldu. Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının eski en büyük ödülü olan 1 milyonu 2019 yılında Arda Ayten, 2023'te Rabia Birsen Göğercin isimli yarışmacılar kazandı. Milyoner'de şu anki büyük ödül olan 5 milyon TL'yi 2024 yılında Berk Göktaş isimli yarışmacı kazandı.


