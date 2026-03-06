Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı alan Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. 2-3-4 Mart 2026 tarihlerinde yatırımcılarından talep topladı. Şirketin büyüme stratejileri ve teknolojik yatırımları için kullanacağı bu halka arz, yatırımcılar için yeni bir kazanç kapısı olma potansiyeli taşıyor. Metropol halka açıklık oranı %20,41 olacak ve toplamda 18 milyon 900 bin adet lot dağıtımı gerçekleştirilecek. MetropolCard halka arz katılım endeksine uygun işlem görecek.