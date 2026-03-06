Yeni Şafak
MetropolCard halka arz mı oluyor?

MetropolCard halka arz mı oluyor?

11:376/03/2026, Cuma
Metropolcard halka arz
Metropolcard halka arz

SPK tarafından onaylanan ve 2-3-4 Mart 2026 tarihlerinde talep toplayan MetropolCard (MCARD) halka arzı için geri sayım sona erdi. Toplam 18,9 milyon lotun satışa sunulacağı dev arzda, pay başına fiyat 80 TL olarak belirlendi. Peki Metropol halka arz kaç lot verir? İşte detaylar.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı alan Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. 2-3-4 Mart 2026 tarihlerinde yatırımcılarından talep topladı. Şirketin büyüme stratejileri ve teknolojik yatırımları için kullanacağı bu halka arz, yatırımcılar için yeni bir kazanç kapısı olma potansiyeli taşıyor. Metropol halka açıklık oranı %20,41 olacak ve toplamda 18 milyon 900 bin adet lot dağıtımı gerçekleştirilecek. MetropolCard halka arz katılım endeksine uygun işlem görecek.

METROPOLCARD (MKARD) HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

- 150 Bin katılım ~ 61 Lot (4880 TL).

- 250 Bin katılım ~ 36 Lot (2880 TL).

- 350 Bin katılım ~ 26 Lot (2080 TL).

- 500 Bin katılım ~ 18 Lot (1440 TL).

- 700 Bin katılım ~ 13 Lot (1040 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 8 Lot (640 TL).

- 1.6 Milyon katılım ~ 6 Lot (480 TL).

- 2.2 Milyon katılım ~ 4 Lot (320 TL).


