Luxera GYO’dan 1,4 milyarlık halka arz

7 milyar TL’yi aşan portföy büyüklüğüne sahip Luxera GYO’nun 1 milyar 446 milyon TL büyüklüğündeki halka arzında dün başlayan talep toplama süreci yarın sona erecek.

Tera Yatırım liderliğinde gerçekleşen halka arzda pay başına fiyat 12,05 TL olarak belirlendi. Şirketin çıkarılmış sermayesi 240 milyon TL’den 330 milyon TL’ye yükseltilecek. Bu kapsamda 90 milyon TL nominal değerli sermaye artırımı ve 30 milyon TL ortak satışı olmak üzere toplam 120 milyon TL nominal pay satışa sunuluyor. Payların yüzde 40’ı yurt içi bireysel, yüzde 10’u yurt içi yüksek başvurulu bireysel, yüzde 25’i yurt içi kurumsal ve yüzde 25’i yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek. Halka açıklık oranı yüzde 36,36 olacak. Hisseler, Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görecek.

GELİRİN %85’İ YENİ YATIRIMLARA

Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, halka arz gelirinin en az yüzde 85’inin mevcut ve yeni projelerin finansmanında, yüzde 15’ini aşmayacak kısmının ise işletme sermayesinde kullanılacağını açıkladı. Taş, "Halka arzımızla birlikte şirketimiz için sürdürülebilir bir büyüme sağlarken, kendi yatırımlarımızın yanı sıra yatırımcılarımızın yatırımlarını da güvenle büyütmelerine olanak tanımayı hedefliyoruz" dedi.



