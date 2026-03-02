Kripto piyasasında yeni vergi adımı: On binde 3 kesinti

Türkiye’de kripto varlık işlemlerine yönelik yeni bir vergi düzenlemesi gündemde. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanlığı’na sunulan 19 maddelik kanun teklifinde, kripto varlık satış ve transferlerinden on binde 3 oranında işlem vergisi alınmasının öngörüldüğünü açıkladı. Düzenleme, hizmet sağlayıcılar üzerinden yapılacak işlemleri kapsayacak.

Kripto piyasasında vergi disiplini dönemi

Güler, kripto varlık piyasasının net bir hukuki zemine kavuşturulmasının hedeflendiğini belirtti. Buna göre Türkiye’de faaliyet gösteren kripto hizmet sağlayıcıları aracılığıyla yapılan alım-satım ve transfer işlemlerinde düşük oranlı bir işlem vergisi uygulanacak. Amaç, hem vergi disiplini sağlamak hem de piyasada öngörülebilirliği artırmak.

Vakıf üniversiteleri ve bahis reklamlarına düzenleme

Teklifte yalnızca kripto vergisi değil, farklı alanlarda da mali düzenlemeler bulunuyor. Vakıf üniversiteleri bünyesinde ticari faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının kurumlar vergisi muafiyetinin kaldırılması planlanıyor. Bu adımla, özel hastanelerle aynı koşullarda vergilendirme yapılması hedefleniyor.

Şans ve bahis oyunlarına ilişkin reklam ve ilan harcamalarının da vergi matrahından düşülememesi öngörülüyor. Böylece bahis sektöründe vergi avantajı ortadan kaldırılarak mali eşitlik sağlanması amaçlanıyor.

KDV ve konut satışında değişiklik

KDV sisteminde sadeleştirmeye gidilmesi de teklifin başlıkları arasında. Yabancılara konut satışı ve sağlık hizmetlerinde uygulanan tam istisnanın indirim hakkı kaldırılarak kısmi istisnaya dönüştürülmesi planlanıyor. Öte yandan iktisadi işletmelerin konut kiralamalarının KDV’den istisna edilmesiyle konut arzına katkı sağlanması hedefleniyor.

Deprem konut borçlarına peşin ödeme indirimi

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından inşa edilen konut ve iş yerleri için borç yükünü azaltacak bir düzenleme de teklifte yer aldı. 7269 ve 6306 sayılı kanunlar kapsamındaki hak sahiplerine, 31 Aralık 2026’ya kadar borçlarını peşin ödemeleri halinde ilk konutlarda yüzde 74, ilk iş yerlerinde yüzde 48 indirim uygulanacak. Mevcut en düşük konut borcu 1 milyon 890 bin TL seviyesinde bulunuyor.

Bedelli askerlik ve lüks tüketimde ÖTV artışı

Bedelli askerlik hesaplamasında esas alınan gösterge rakamının 240 binden 300 bine çıkarılması planlanıyor. 2026 yılında elde edilecek ek gelirin Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na aktarılması öngörülüyor.

Ayrıca elmas, inci ve kıymetli taşların ÖTV kapsamına alınması için 4 sayılı listeye eklenmesi teklif edildi. Böylece daha önce yalnızca KDV’ye tabi olan bu ürünler, Özel Tüketim Vergisi kapsamına da girecek.

Emekli ikramiyesi için ek düzenleme yok

Ramazan ve Kurban Bayramı’nda 4’er bin lira olarak ödenecek emekli ikramiyeleri için bu yıl bütçeden SGK’ya yaklaşık 150 milyar TL kaynak aktarılacağı belirtildi. Ancak mevcut kanun teklifinde emekli ikramiyelerine ilişkin yeni bir düzenleme bulunmadığı ifade edildi. Bütçe dengelerinin orta vadeli program çerçevesinde korunmasının önemine dikkat çekildi.







