Xiaomi 17 Türkiye fiyatı ne kadar, hangi model kaç TL?

Xiaomi 17, Barselona’da düzenlenen küresel tanıtımın ardından Türkiye pazarında satışa sunuldu. Yeni amiral gemisi model, 74.999 TL’den başlayan fiyat etiketi ve lansmana özel hediye kampanyasıyla teknoloji mağazalarında yerini aldı. Xiaomi Türkiye tarafından duyurulan fiyatlar ve promosyon detayları, akıllı telefon pazarında dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

Türkiye fiyatları netleşti

Xiaomi 17 Türkiye fiyatı, iki farklı depolama kapasitesine göre belirlendi. 12 GB RAM ile gelen modelin 256 GB depolama seçeneği 74.999 TL’den satışa çıkarken, 512 GB depolama kapasitesine sahip versiyonun fiyatı 79.999 TL olarak açıklandı.

Bu fiyatlandırma, üst segment akıllı telefon kategorisinde rekabetin arttığı bir dönemde duyuruldu. Özellikle amiral gemisi modellerde yüksek donanım ve geniş hafıza seçenekleri, kullanıcı tercihlerini doğrudan etkiliyor.

Lansmana özel tablet hediyesi

Xiaomi Türkiye, Xiaomi 17 satın alan kullanıcılar için ek bir kampanya da başlattı. Şirketin açıklamasına göre, cihazı tercih edenlere 15.799 TL değerindeki Redmi Pad 2 Pro tablet hediye ediliyor.

Bu kampanya, yalnızca telefon alımını değil, aynı zamanda marka ekosistemine geçişi de teşvik eden bir adım olarak öne çıkıyor. Akıllı telefon ve tablet kombinasyonu, özellikle çoklu cihaz kullanımı açısından avantaj sunuyor.

Küresel tanıtımın ardından Türkiye’de satış

Xiaomi 17 serisi, İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleştirilen global lansmanla kamuoyuna tanıtıldı. Tanıtımın hemen ardından Türkiye satış sürecinin başlatılması, markanın Türkiye pazarına verdiği önemi gösteriyor.

Yeni model; güçlü işlemcisi, gelişmiş ekran teknolojisi ve yüksek RAM kapasitesiyle üst segmentte konumlandırılıyor. Xiaomi 17 Türkiye satış fiyatı ve lansman kampanyası, yeni bir akıllı telefon arayışında olan kullanıcılar için önemli bir alternatif oluşturuyor.







