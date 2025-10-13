Xiaomi 17 Pro Max’in pil ömrü iPhone’u zar zor geçti

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi 17 Pro Max, devasa bataryasına rağmen pil testlerinde rakibini sadece birkaç dakikayla geçebildi. Xiaomi, amiral gemisi segmentine 7.500 mAh kapasiteli bataryasıyla damga vuran Xiaomi 17 Pro Max modeliyle iddialı bir giriş yaptı. Ancak yapılan pil testleri, yüksek kapasitenin her zaman üstün performans anlamına gelmediğini bir kez daha gösterdi.





Bağımsız test sonuçlarına göre Xiaomi 17 Pro Max, tam şarjla 13 saat 36 dakika kesintisiz kullanım süresi sundu. Karşılaştırma modeli iPhone 17 Pro Max ise 13 saat 31 dakikayla hemen arkasından geldi. Kağıt üzerinde büyük kapasite farkı bulunmasına rağmen, aradaki farkın yalnızca birkaç dakika olması kullanıcıları şaşırttı.





Uzmanlara göre bu sonuç, yazılım optimizasyonu, işlemci verimliliği ve ekran teknolojisinin pil ömrü üzerinde en az kapasite kadar belirleyici olduğunu ortaya koyuyor. Xiaomi’nin güçlü donanımı, yazılım tarafındaki enerji yönetimiyle birleştiğinde uzun ömürlü bir deneyim sunsa da rakiplerini ezici şekilde geride bırakmayı başaramadı.





100W şarj gücüyle birkaç dakikada doluyor

Xiaomi 17 Pro Max, yalnızca batarya kapasitesiyle değil, şarj hızlarıyla da dikkat çekiyor. Cihaz;

100W kablolu,

50W kablosuz,

ve 22,5W ters şarj desteğiyle geliyor.



