Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 10 Mart tarihinde Ankara’da planlı çalışmalar nedeniyle bazı ilçelerde su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre su kesintileri Ankara’nın 2 ilçesinde yer alan çok sayıda mahalleyi etkileyecek ve belirli saat aralıklarında devam edecek. Vatandaşlar ise kesintinin ne kadar süreceğini ve suların ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, 10 Mart Ankara su kesintisi hangi ilçelerde yaşanacak ve sular saat kaçta yeniden verilecek? İşte ASKİ’nin açıkladığı 10 Mart Ankara su kesintisi saatleri ve detayları.