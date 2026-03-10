10 Mart 2026 Salı günü Ankara’nın iki ilçesinde planlı su kesintisi uygulanacak. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, altyapı ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde belirli saatler arasında su verilemeyecek. Pursaklar ilçesinde uygulanacak kesintinin yaklaşık 4 saat sürmesi beklenirken, kesintiden etkilenecek mahalleler ve saat aralıkları ASKİ tarafından duyuruldu. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri almaları istendi. İşte ASKİ’nin açıkladığı 10 Mart Ankara su kesintisi saatleri ve detayları.
AKYURT’TA SULAR NE ZAMAN GELECEK??
Arıza Tarihi: 9.03.2026 09:00:00
Tamir Tarihi: 10.03.2026 13:00:00
Detay: Büğdüz Mahallesi Sanayi Bölgesinde 600'lük Duktil Ana iletim hattında oluşan anlık arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Akyurt Sanayi Bölgesi-Güzelhisar Mahallesi-Balıkhisar Mahallesi-Büğdüz Mahallesi-Timurhan Mahallesi-Çınar Mahallesi-Şeyhler Mahallesi Bağlar Mevkii.
PURSAKLAR’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Arıza Tarihi: 10.03.2026 08:20:00
Tamir Tarihi: 10.03.2026 14:00:00
Detay: Akyurt ilçesi Büğdüz Mahallesi sanayi bölgesinde oluşan ana iletim hattı olan 600mm duktil arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Altınova Mahallesi Peçenek Mahallesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Saray Osmangazi Mahallesi Yeni Karaköy Mahallesi Altındağ ilçesi Yeşilyurt mahallesi.
PURSAKLAR’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Arıza Tarihi: 10.03.2026 09:05:00
Tamir Tarihi: 10.03.2026 12:00:00
Pursaklar İlçesi Merkez mahallesi Büklüm sokak içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Merkez Mahallesi bir kısmı.