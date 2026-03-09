Bugün maç var mı, hangi maçlar var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 9 Mart 2026 günün maç programı

Süper Lig’de haftanın kapanış maçları





Süper Lig’de 25. hafta, bugün oynanacak mücadelelerle tamamlanacak. Günün ilk karşılaşmasında Eyüpspor, sahasında Kocaelispor’u ağırlayacak. Mücadele saat 16.00’da başlayacak.





Akşam saatlerinde ise iki önemli karşılaşma futbol gündemini belirleyecek. Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Ligde daha önce birçok kez karşılaşan iki ekip, bu akşam bir kez daha puan mücadelesi verecek.





Aynı saat diliminde Alanyaspor da kendi sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Saat 20.00’de başlayacak bu mücadele de haftanın kapanış programı içinde yer alıyor.



