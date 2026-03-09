Yeni Şafak
Bugün maç var mı, hangi maçlar var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 9 Mart 2026 günün maç programı

Bugün maç var mı, hangi maçlar var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 9 Mart 2026 günün maç programı

9/03/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
9 Mart 2026 Pazartesi günü futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Süper Lig’de haftanın kapanış karşılaşmaları oynanırken, Avrupa’da da dikkat çeken mücadeleler sahne alacak. Kayserispor ile Trabzonspor’un kritik randevusu öne çıkarken, Alanyaspor ve Gençlerbirliği de üç puan için sahaya çıkacak.

Futbol gündeminde bugün oynanacak karşılaşmalar, 9 Mart 2026 maç programı ile netleşti. Türkiye’de Süper Lig’de haftanın son maçları sahne alırken, akşam saatlerinde Avrupa liglerinde de önemli mücadeleler futbolseverlerle buluşacak. Günün programında özellikle Kayserispor - Trabzonspor karşılaşması dikkat çekiyor.


Süper Lig’de haftanın kapanış maçları


Süper Lig’de 25. hafta, bugün oynanacak mücadelelerle tamamlanacak. Günün ilk karşılaşmasında Eyüpspor, sahasında Kocaelispor’u ağırlayacak. Mücadele saat 16.00’da başlayacak.


Akşam saatlerinde ise iki önemli karşılaşma futbol gündemini belirleyecek. Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Ligde daha önce birçok kez karşılaşan iki ekip, bu akşam bir kez daha puan mücadelesi verecek.


Aynı saat diliminde Alanyaspor da kendi sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Saat 20.00’de başlayacak bu mücadele de haftanın kapanış programı içinde yer alıyor.


Avrupa’da akşam maçları


Türkiye’deki karşılaşmaların ardından Avrupa liglerinde de akşam programı devam edecek. İngiltere’de West Ham United ile Brentford karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22.30’da başlayacak.


İtalya Serie A’da ise Lazio, Sassuolo’yu ağırlayacak. Roma’daki karşılaşma saat 22.45’te başlayacak ve günün son maçlarından biri olacak.


9 Mart 2026 maç programı


16:00 Eyüpspor - Kocaelispor

20:00 Kayserispor - Trabzonspor

20:00 Alanyaspor - Gençlerbirliği

22:30 West Ham United - Brentford

22:45 Lazio - Sassuolo

