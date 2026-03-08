MSB 2026 teknik sınıf uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri için gerçekleştirilecek 2026/2 dönem teknik sınıf uzman erbaş alımı sürecinin başladığını duyurdu. TSK bünyesinde görev almak isteyen adaylar başvurularını MSB Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet aracılığıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirebilecek.

Başvuru işlemleri 16 Mart 2026 saat 17.30’a kadar yapılabilecek. Adayların başvurularının geçerli sayılabilmesi için 250 TL’lik sınav ücretini aynı gün saat 23.30’a kadar yatırmaları gerekiyor.

Başvurular nasıl yapılacak?

Adaylar başvuru işlemlerini yalnızca https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden e-Devlet girişi yaparak tamamlayabilecek. Başvuru sürecinde adayların sistemde yer alan “başvuru sihirbazı” üzerinden kişisel bilgilerini, eğitim durumlarını ve askerlik bilgilerini eksiksiz şekilde doldurmaları gerekiyor.

Tercih aşamasında adaylar kuvvet, sınıf veya branşlardan yalnızca birini seçebilecek. Başvuru tamamlandıktan sonra adayların gerekli belgeleri sisteme yüklemeleri ve ödeme işlemini VakıfBank internet bankacılığı, mobil uygulama ya da ATM üzerinden gerçekleştirmeleri şart.

MSB ayrıca başvuru sırasında yalnızca kılavuzda belirtilen belgelerin talep edildiğini hatırlatarak, sınav merkezleri çevresinde satılan ek belge veya materyallere itibar edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Kimler başvuru yapabilir?

Teknik sınıf uzman erbaş alımına başvuracak adayların Türk vatandaşı ve erkek olması gerekiyor. Ayrıca adayların 1 Ocak 2026 itibarıyla 27 yaşını doldurmamış olması şartı aranıyor. Bu kapsamda 1 Ocak 1999 ve sonrasında doğanlar başvuruda bulunabilecek.

Adayların en az lise veya dengi okul mezunu olması ve tercih ettikleri sınıf ya da branş için belirlenen mesleki nitelikleri taşıması gerekiyor. Yurt dışında eğitim gören adayların ise diplomalarının Türkiye’de denklik almış olması şart.

Başvuru için ayrıca adayların askerlik hizmetini yapmış ya da yapıyor olması gerekiyor. Askerliğini tamamlayan adayların ise terhis tarihinin 25 Şubat 2021 ve sonrasında olması gerekiyor.

Sağlık, fiziki yeterlilik ve güvenlik şartları

Uzman erbaş alım sürecinde adaylar fiziki yeterlilik testi, mülakat ve uygulamalı mesleki değerlendirme aşamalarına tabi tutulacak. Bu aşamalarda başarılı olan adayların ayrıca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması gerekiyor.

Boy ve kilo şartı da başvuru kriterleri arasında yer alıyor. Buna göre adayların en az 164 cm, en fazla 210 cm boyunda olması ve belirlenen boy-kilo oranlarına uygun bulunması gerekiyor.

Sağlık açısından ise adayların, yetkili hastanelerden “Uzman Erbaş Olur” ibareli sağlık kurulu raporu alması zorunlu.

Başvuru sonuçları nereden açıklanacak?

Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylara yapılacak tüm duyurular MSB Personel Temin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Kurum tarafından adaylara ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacak.