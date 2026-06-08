MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN TEMMUZ ZAMMI





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Mayıs 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi, enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü bir revizyona işaret etti. Ankete katılan ekonomistler, haziran ayında fiyatların ortalama yüzde 1,52 artacağını tahmin ediyor.





Mayıs verisinin de tabloya eklenmesiyle birlikte yılın ilk yarısında enflasyonun yaklaşık yüzde 18,38’e ulaşması bekleniyor. Bu hesaplamalar doğrultusunda, 6 aylık enflasyon farkının yüzde 6,65 civarında oluşacağı; buna bağlı olarak memur ve memur emeklilerinin maaş artışının ise toplamda yaklaşık yüzde 14,11 seviyesine çıkabileceği öngörülüyor.