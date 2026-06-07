Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde seçmenler, ara seçimde belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. 7 sandığın kurulduğu ve 2 bin 62 seçmenin olduğu Mustafapaşa beldesinde oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. AK Parti’nin adayı Mustafa Özer, CHP’nin adayı Ömer Boz seçimde yarışan isimler oldu. Oyunu kullanan vatandaşlar, Mustafapaşa beldesi belediye başkanı kim oldu seçimi hangi parti kazandı? sorusuna yanıt arıyor.

1 /4 Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, 12 yılın ardından yeniden belde statüsü kazanan Mustafapaşa’da seçmenler oylarını kullanmak için sandık başına gitti. Mustafapaşa'da 5, Ayvalı Mahallesi'nde 2 olmak üzere toplam 7 sandık kuruldu. 2 bin 62 seçmenin olduğu belde seçimlerinde vatandaşlar oylarını saat 08:00’de kullanmaya başladı. Oyunu kullanan vatandaşlar, Mustafapaşa beldesi belediye başkanı kim oldu seçimi hangi parti kazandı? sorusuna yanıt arıyor.

2 /4 Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesi, 2013'te nüfusunun 2 binin altına düştüğü gerekçesiyle köye dönüştürüldü. Vatandaşların açtığı dava sonucunda yapılan incelemede Mustafapaşa, 2024 yılında yeniden belde statüsünü kazandı. Mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından seçim kararı alındı. 12 siyasi parti ve 1 bağımsız adayın yarıştığı seçimlerde, Mustafapaşa'da 5, Ayvalı Mahallesi'nde 2 olmak üzere toplam 7 sandık kuruldu. 2 bin 62 seçmenin olduğu belde seçimlerinde vatandaşlar oylarını kullanmak için sandık başına gitti. 08.00’da seçmenler, oy kullanmaya başladı. Seçim kapsamında jandarma geniş güvenlik önlemleri aldı.

3 /4

Mustafapaşa beldesi seçim sonuçları ne zaman belli olacak? Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde seçim sonuçlarının, oy verme işleminin saat 17.00’de tamamlanmasının ardından sandıkların sayılmasıyla birlikte akşam saatlerinde netleşmesi bekleniyor. Belde genelinde az sayıda sandık kurulacağı için resmi olmayan ilk sonuçların kısa süre içinde ortaya çıkması öngörülürken, kesin sonuçlar ise itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilecek. Mustafapaşa’da belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirleyecek seçim için vatandaşlar 08.00-17.00 saatleri arasında sandık başına gidecek.

