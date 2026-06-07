Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, ceza infaz kurumlarında görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Türkiye genelinde toplam 15 bin personel alımının yapılacağı ilan kapsamında ceza infaz kurumlarına başvurular 7-22 Haziran 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Peki Adalet Bakanlığı 5 bin 766 personel alımı hangi branşta olacak? CTE alımı infaz koruma memuru, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, destek personeli alımı kadro dağılımı nasıl? İşte Adalet Bakanlığı CTE, adliyeler ve icra katibi personel alımı kadro ve branş dağılımı.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkfevler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5 bn 766 sözleşmel personel alımı yapıyor. Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri kapsamında, ceza infaz kurumlarında sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere farklı unvanlarda personel alımı yapılacak. Bu kapsamda Türkiye genelinde toplam 5 bin 766 personel alınacağı açıklandı.
Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı?
İlan detaylarının 6 Haziran itibarıyla Resmî Gazete’de ve Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlandığını belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, başvuru sürecine ilişkin şu bilgileri verdi; Adaylarımız başvurularını 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecekler. Adalet ailemize katılacak tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum.
Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adalet teşkilatının insan kaynağını güçlendirmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 15 bin yeni çalışma arkadaşının kadroya dahil edileceğini duyurdu.
Adalet Bakanlığı personel alımı kontenjan dağılımı belli oldu mu?
Alımı yapılacak 15 bin personelin görev alanlarına ilişkin detayları paylaşan Gürlek, kontenjan dağılımını şu şekilde açıkladı; Sözleşmeli personellerimizin 8 bini adliyelerimizde, 6 bin 100'ü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde ve 900'ü İcra Kâtibi olarak İcra Dairelerimizde istihdam edilecek.
4 bin 508 infaz ve koruma memuru,
286 hemşire,
178 teknisyen,
390 destek personeli şoför,
82 destek personeli aşçı,
6 destek personeli kaloriferci.