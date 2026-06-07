Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkfevler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5 bn 766 sözleşmel personel alımı yapıyor. Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri kapsamında, ceza infaz kurumlarında sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere farklı unvanlarda personel alımı yapılacak. Bu kapsamda Türkiye genelinde toplam 5 bin 766 personel alınacağı açıklandı.