TOKİ 20 bin sosyal konut Malatya'da var mı? TOKİ açık satışı Malatya’da hangi ilçede var?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için tarihi bir kampanya hayata geçiriliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), orta gelir grubuna yönelik olarak 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kura şartı olmaksızın, açık satış yöntemiyle piyasaya sunuyor. TOKİ 20 bin sosyal konut açık satış Malatya'da da var. Peki TOKİ açık satışı Malatya’da hangi ilçede var?