TOKİ, 64 ilde yaklaşık 20 bin sosyal konutu açık satış yöntemiyle vatandaşlara sunmaya hazırlanıyor. 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan kampanya kapsamında konutlar kurasız şekilde satışa çıkarılacak. Orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırmayı hedefleyen projede, fiyatlar ve ödeme seçenekleriyle birlikte başvuru sürecine ilişkin detaylar da açıklandı. TOKİ 20 bin sosyal konut açık satışı Malatya'da 1000 konut satılacak. TOKİ 20 bin projesi Malatya’da hangi ilçede ne kadar konut satılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için tarihi bir kampanya hayata geçiriliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), orta gelir grubuna yönelik olarak 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kura şartı olmaksızın, açık satış yöntemiyle piyasaya sunuyor. TOKİ 20 bin sosyal konut açık satış Malatya'da da var. Peki TOKİ açık satışı Malatya’da hangi ilçede var?
TOKİ 20 bin sosyal konut Malatya'da var mı? TOKİ açık satışı Malatya’da hangi ilçede var?
TOKİ açık satış kampanyası ödeme planı nasıl?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) orta gelir grubuna yönelik 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu satışa çıkaracağını duyurdu. Konutlarda üç farklı ödeme modeli uygulanacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan başlayacak.
Peşin ödeme yapanlara yüzde 25, yüzde 50 peşin ödeme yapanlara ise yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak. Ayrıca 72 aya kadar vade seçeneği sunulacak.