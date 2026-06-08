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Borsa İstanbul'da 8-12 Haziran haftasında 4 şirket temettü dağıtacak

Borsa İstanbul'da 8-12 Haziran haftasında 4 şirket temettü dağıtacak

10:018/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin kâr payı ödemeleri yeni haftada da devam edecek. 8-12 Haziran işlem haftasında dört şirket yatırımcılarına temettü dağıtımı gerçekleştirecek. Hangi şirketler temmettü dağıtacak? Ne kadar kar payı dağıtacak? İşte Borsa İstanbul 8-12 Haziran temettü takvimi.

Borsa İstanbul 8-10 Haziran temettü takvimi


Haftanın temettü takvimine göre ödemeler 8 Haziran ve 10 Haziran tarihlerinde yapılacak.


İşte önümüzdeki hafta temettü dağıtacak şirketler ve ödeme detayları:

1- Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA)


Hisse başına brüt temettü: 0,1882166 TL

Hisse başına net temettü: 0,1599841 TL

Temettü hak kullanım tarihi: 8 Haziran 2026

2- Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK)


Hisse başına brüt temettü: 0,064 TL

Hisse başına net temettü: 0,0544 TL

Temettü hak kullanım tarihi: 8 Haziran 2026

3- Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK)


Hisse başına brüt temettü: 0,0250 TL

Hisse başına net temettü: 0,021250 TL

Temettü hak kullanım tarihi: 10 Haziran 2026

4- Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP)


Hisse başına brüt temettü: 1,00 TL

Hisse başına net temettü: 0,85 TL

Temettü hak kullanım tarihi: 10 Haziran 2026

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