Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin kâr payı ödemeleri yeni haftada da devam edecek. 8-12 Haziran işlem haftasında dört şirket yatırımcılarına temettü dağıtımı gerçekleştirecek. Hangi şirketler temmettü dağıtacak? Ne kadar kar payı dağıtacak? İşte Borsa İstanbul 8-12 Haziran temettü takvimi.
Borsa İstanbul 8-10 Haziran temettü takvimi
Haftanın temettü takvimine göre ödemeler 8 Haziran ve 10 Haziran tarihlerinde yapılacak.
İşte önümüzdeki hafta temettü dağıtacak şirketler ve ödeme detayları:
1- Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA)
Hisse başına brüt temettü: 0,1882166 TL
Hisse başına net temettü: 0,1599841 TL
Temettü hak kullanım tarihi: 8 Haziran 2026
2- Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK)
Hisse başına brüt temettü: 0,064 TL
Hisse başına net temettü: 0,0544 TL
Temettü hak kullanım tarihi: 8 Haziran 2026
3- Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK)
Hisse başına brüt temettü: 0,0250 TL
Hisse başına net temettü: 0,021250 TL
Temettü hak kullanım tarihi: 10 Haziran 2026
4- Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP)
Hisse başına brüt temettü: 1,00 TL
Hisse başına net temettü: 0,85 TL
Temettü hak kullanım tarihi: 10 Haziran 2026