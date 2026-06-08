Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin kâr payı ödemeleri yeni haftada da devam edecek. 8-12 Haziran işlem haftasında dört şirket yatırımcılarına temettü dağıtımı gerçekleştirecek. Hangi şirketler temmettü dağıtacak? Ne kadar kar payı dağıtacak? İşte Borsa İstanbul 8-12 Haziran temettü takvimi.

1 /5 Borsa İstanbul 8-10 Haziran temettü takvimi

Haftanın temettü takvimine göre ödemeler 8 Haziran ve 10 Haziran tarihlerinde yapılacak.

İşte önümüzdeki hafta temettü dağıtacak şirketler ve ödeme detayları:

2 /5 1- Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA)

Hisse başına brüt temettü: 0,1882166 TL Hisse başına net temettü: 0,1599841 TL Temettü hak kullanım tarihi: 8 Haziran 2026

3 /5 2- Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK)

Hisse başına brüt temettü: 0,064 TL Hisse başına net temettü: 0,0544 TL Temettü hak kullanım tarihi: 8 Haziran 2026

4 /5 3- Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK)

Hisse başına brüt temettü: 0,0250 TL Hisse başına net temettü: 0,021250 TL Temettü hak kullanım tarihi: 10 Haziran 2026