Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Vergi cezası gelmeden riskler görülebilecek: Yeni sistem devreye giriyor

Vergi cezası gelmeden riskler görülebilecek: Yeni sistem devreye giriyor

18:597/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Vergi cezası gelmeden riskler görülebilecek: Yeni sistem devreye giriyor
Vergi cezası gelmeden riskler görülebilecek: Yeni sistem devreye giriyor

Bilinç Platformu, vergi cezası ve denetim süreci başlamadan önce mükelleflerin vergisel risklerini görmesini sağlayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Vergi Denetim Kurulu tarafından geliştirilen yapay zeka destekli sistemle risk skorları, karşı taraf riski, sahte belge kullanımı ve kayıt dışı işlemler dijital ortamda takip edilerek mükelleflere rehberlik sunulacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Vergi Denetim Kurulu, mükelleflerin vergisel risklerini önceden görebilmesi için Bilinç Platformu’nu devreye almaya hazırlanıyor. Yapay zeka destekli sistemle denetim ve ceza sürecinden önce risklerin değerlendirilmesi, mükelleflere rehberlik sunulması hedefleniyor.

Bilinç Platformu vergi risklerini önceden gösterecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, mükelleflerin vergisel risklerini denetim sürecine girmeden önce değerlendirebilmelerine imkan tanıyacak Bilinç Platformu’nu bu yıl içinde kullanıma almayı planlıyor.

Yapay zeka destekli dijital hizmet olarak tasarlanan platform, vergi kaybı ve kaçağıyla mücadelede kullanılan analiz sistemlerinin kapsamını genişletecek. Web uygulaması olarak çalışacak sistemde, VDK tarafından tespit edilen risklerin mükelleflerle doğrudan paylaşılması amaçlanıyor.

Riskler sayısal skorlarla gösterilecek

Bilinç Platformu’nun ilk aşamasında 150’den fazla kural bazlı vergi analizi ile vergisel konulara odaklanan makine öğrenmesi senaryoları devreye alınacak.

Sistem üzerinden mükelleflere sunulacak temel başlıklar şöyle olacak:

  • Vergisel risklerin sayısal skorlarla gösterilmesi
  • Yüksek riskli senaryolarda sistem üzerinden rehberlik sağlanması
  • Parasal hareketlerden kaynaklanan riskli işlemlerin paylaşılması
  • Ticari ilişkilerden doğabilecek karşı taraf risklerinin gösterilmesi

Bu yapıyla mükelleflerin yalnızca kendi işlemlerini değil, iş yaptıkları taraflardan kaynaklanabilecek riskleri de görmesi sağlanacak.

Kayıt dışılıkla mücadelede dijital katman

VDK tarafından 2024 yılında geliştirilen Büyük Kayıt Dışılık Çerçevesi de Bilinç Platformu’na entegre edilecek. Bu kapsamda, parasal hareketler üzerinden tespit edilen riskli işlemler mükelleflerin bilgisine sunulacak.

Başkanlık, sistemle birlikte kayıt dışılıkla mücadelede yeni bir dijital denetim katmanı oluşturmayı hedefliyor. Mükelleflerin yürüttükleri parasal işlemlerin risk durumunu görebilmesi, vergisel konularda daha dikkatli hareket etmelerine katkı sağlayacak.

Karşı taraf riski de paylaşılacak

Platformda sahte belge kullanımına ilişkin riskler de yer alacak. Kuruluş Gözetimli Analiz (KURGAN) Sistemi’nin çıktıları doğrultusunda, mükelleflerin ticari ilişki içinde olduğu taraflardan kaynaklanan riskler “karşı taraf riski” olarak gösterilecek.

Böylece mükellefler, yalnızca kendi kayıtları üzerinden değil, ticari ilişki kurdukları kişi veya kurumlar üzerinden oluşabilecek riskleri de değerlendirebilecek.

Vergi müfettişleri rehberlik için görevlendirilebilecek

Bilinç Platformu, klasik denetim anlayışının yanında “ikaz denetimi” yaklaşımını destekleyecek. Denetim gerektirmeyen ancak mükelleflerin bilmelerinde fayda görülen konularda bilgilendirme yapılacak.

Sistem üzerinden talepte bulunan mükellefler için rehberlik çalışması yürütmek üzere vergi müfettişleri görevlendirilebilecek. Platformun devreye alınmasıyla VDK tarafından yürütülen gözetim programlarının önemli ölçüde dijital ortama taşınması hedefleniyor.

Mehmet Şimşek: Denetim öncesi bilinçlendirme anlayışı tesis edilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bilinç Platformu ile vergi denetiminde “denetim sonrası müdahale” yerine “denetim öncesi bilinçlendirme” anlayışını tesis edeceklerini belirtti.

Şimşek, uygulamanın mükelleflerin vergisel bilinç düzeyini artırmayı ve haklarını korumayı amaçladığını ifade etti. Bakan Şimşek, sistemin şeffaflığı artıracağını, mükellefler için denetim maliyetini azaltacağını ve daha hızlı, erişilebilir, rehberlik odaklı bir yapı kurulmasına katkı sağlayacağını bildirdi.

#bilinç platformu
#vergi cezası
#vergi denetimi
#hazine ve maliye bakanlığı
#vergi denetim kurulu
#vdk
#yapay zeka
#vergisel riskler
#kayıt dışı işlemler
#sahte belge
#mükellef hakları
#vergi kaybı
#vergi kaçağı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AUZEF’te final maratonu tamamlandı: AUZEF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?