Vergi cezası gelmeden riskler görülebilecek: Yeni sistem devreye giriyor

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Vergi Denetim Kurulu, mükelleflerin vergisel risklerini önceden görebilmesi için Bilinç Platformu’nu devreye almaya hazırlanıyor. Yapay zeka destekli sistemle denetim ve ceza sürecinden önce risklerin değerlendirilmesi, mükelleflere rehberlik sunulması hedefleniyor.

Bilinç Platformu vergi risklerini önceden gösterecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, mükelleflerin vergisel risklerini denetim sürecine girmeden önce değerlendirebilmelerine imkan tanıyacak Bilinç Platformu’nu bu yıl içinde kullanıma almayı planlıyor.

Yapay zeka destekli dijital hizmet olarak tasarlanan platform, vergi kaybı ve kaçağıyla mücadelede kullanılan analiz sistemlerinin kapsamını genişletecek. Web uygulaması olarak çalışacak sistemde, VDK tarafından tespit edilen risklerin mükelleflerle doğrudan paylaşılması amaçlanıyor.

Riskler sayısal skorlarla gösterilecek

Bilinç Platformu’nun ilk aşamasında 150’den fazla kural bazlı vergi analizi ile vergisel konulara odaklanan makine öğrenmesi senaryoları devreye alınacak.

Sistem üzerinden mükelleflere sunulacak temel başlıklar şöyle olacak:

Vergisel risklerin sayısal skorlarla gösterilmesi

Yüksek riskli senaryolarda sistem üzerinden rehberlik sağlanması

Parasal hareketlerden kaynaklanan riskli işlemlerin paylaşılması

Ticari ilişkilerden doğabilecek karşı taraf risklerinin gösterilmesi

Bu yapıyla mükelleflerin yalnızca kendi işlemlerini değil, iş yaptıkları taraflardan kaynaklanabilecek riskleri de görmesi sağlanacak.

Kayıt dışılıkla mücadelede dijital katman

VDK tarafından 2024 yılında geliştirilen Büyük Kayıt Dışılık Çerçevesi de Bilinç Platformu’na entegre edilecek. Bu kapsamda, parasal hareketler üzerinden tespit edilen riskli işlemler mükelleflerin bilgisine sunulacak.

Başkanlık, sistemle birlikte kayıt dışılıkla mücadelede yeni bir dijital denetim katmanı oluşturmayı hedefliyor. Mükelleflerin yürüttükleri parasal işlemlerin risk durumunu görebilmesi, vergisel konularda daha dikkatli hareket etmelerine katkı sağlayacak.

Karşı taraf riski de paylaşılacak

Platformda sahte belge kullanımına ilişkin riskler de yer alacak. Kuruluş Gözetimli Analiz (KURGAN) Sistemi’nin çıktıları doğrultusunda, mükelleflerin ticari ilişki içinde olduğu taraflardan kaynaklanan riskler “karşı taraf riski” olarak gösterilecek.

Böylece mükellefler, yalnızca kendi kayıtları üzerinden değil, ticari ilişki kurdukları kişi veya kurumlar üzerinden oluşabilecek riskleri de değerlendirebilecek.

Vergi müfettişleri rehberlik için görevlendirilebilecek

Bilinç Platformu, klasik denetim anlayışının yanında “ikaz denetimi” yaklaşımını destekleyecek. Denetim gerektirmeyen ancak mükelleflerin bilmelerinde fayda görülen konularda bilgilendirme yapılacak.

Sistem üzerinden talepte bulunan mükellefler için rehberlik çalışması yürütmek üzere vergi müfettişleri görevlendirilebilecek. Platformun devreye alınmasıyla VDK tarafından yürütülen gözetim programlarının önemli ölçüde dijital ortama taşınması hedefleniyor.

Mehmet Şimşek: Denetim öncesi bilinçlendirme anlayışı tesis edilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bilinç Platformu ile vergi denetiminde “denetim sonrası müdahale” yerine “denetim öncesi bilinçlendirme” anlayışını tesis edeceklerini belirtti.