Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
İstanbul'un ardından Antalya'daki Otokoç galerisine de silahlı saldırı

İstanbul'un ardından Antalya'daki Otokoç galerisine de silahlı saldırı

18:397/06/2026, Pazar
G: 7/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
DHA
Sonraki haber
Saldırıya uğrayan galerinin önünde üç mermi çekirdeği bulundu.
Saldırıya uğrayan galerinin önünde üç mermi çekirdeği bulundu.

Gün içerisinde İstanbul'daki saldırının ardından Antalya'da da bir Otokoç galerisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu iş yerinde hasar oluşurken, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü binasına maskeli 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı.

Şüphelilerin silahla ateş açtığı binaya 2 kurşun isabet etti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken Otokoç galerisine yönelik ikinci bir saldırı daha gerçekleşti.

Otokoç galerisine ikinci saldırı

Saldırı, saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Serik Caddesi’nde meydana geldi. Şapkalı ve yüzü kapalı kişi, üst geçidin altından oto galeriye ateş açtıktan sonra kaçtı. Silah seslerini duyan çalışanlar dışarı çıktı. Kurşunlar binaya isabet ederken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin iş yerindeki çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Olay yerinde 3 mermi çekirdeği bulundu.

Polis ekipleri, görgü tanıklarının verdiği eşkal bilgileri doğrultusunda kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



#Otokoç
#Silahlı Saldırı
#İstanbul
#Antalya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AUZEF’te final maratonu tamamlandı: AUZEF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?