İstanbul'un ardından Antalya'daki Otokoç galerisine de silahlı saldırı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü binasına maskeli 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı.

Şüphelilerin silahla ateş açtığı binaya 2 kurşun isabet etti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken Otokoç galerisine yönelik ikinci bir saldırı daha gerçekleşti.