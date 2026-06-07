İstanbul'un ardından Antalya'daki Otokoç galerisine de silahlı saldırı

Gün içerisinde İstanbul'daki saldırının ardından Antalya'da da bir Otokoç galerisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu iş yerinde hasar oluşurken, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü binasına maskeli 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı.
Şüphelilerin silahla ateş açtığı binaya 2 kurşun isabet etti.
Olayla ilgili soruşturma sürerken Otokoç galerisine yönelik ikinci bir saldırı daha gerçekleşti.
Otokoç galerisine ikinci saldırı
Saldırı, saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Serik Caddesi’nde meydana geldi. Şapkalı ve yüzü kapalı kişi, üst geçidin altından oto galeriye ateş açtıktan sonra kaçtı. Silah seslerini duyan çalışanlar dışarı çıktı. Kurşunlar binaya isabet ederken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin iş yerindeki çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Olay yerinde 3 mermi çekirdeği bulundu.
Polis ekipleri, görgü tanıklarının verdiği eşkal bilgileri doğrultusunda kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.