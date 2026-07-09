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13 yaşındaki kız çocuğunun haşema ile havuza girmesine izin vermedi: Site yöneticisi tutuklandı

13 yaşındaki kız çocuğunun haşema ile havuza girmesine izin vermedi: Site yöneticisi tutuklandı

23:28, 09/07/2026, Perşembe
IHA
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13 yaşındaki kız çocuğunun haşema ile havuza girmesine izin vermedi: Site yöneticisi tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde, 13 yaşındaki kız çocuğunun site havuzuna haşema ile girmesinin engellendiği iddiasıyla gözaltına alınan Rus uyruklu site yöneticisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi 109 Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki H.K. isimli kız çocuğu, site içerisinde bulunan yüzme havuzuna tesettür mayoyla girmek istedi. Bu sırada Rus uyruklu site yöneticisi Ludmina İ. (64), dairesinden aşağı inerek küçük kıza tesettür mayoyla havuza giremeyeceğini söyledi.

Olay, dün Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi 109 Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki H.K. isimli kız çocuğu, site içerisinde bulunan yüzme havuzuna tesettür mayoyla girmek istedi. Bu sırada Rus uyruklu site yöneticisi Ludmina İ. (64), dairesinden aşağı inerek küçük kıza tesettür mayoyla havuza giremeyeceğini söyledi.

Yaşadığı durumu ailesine anlatan H.K.’nin yakınları, olayın ardından jandarma ekiplerine şikayette bulundu. İhbar üzerine siteye gelen jandarma ekipleri, Rus uyruklu kadını ifadesini almak üzere karakola götürdü. İlk ifadesinin ardından serbest bırakılan şüpheli, savcılığın talimatıyla sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındı. Alanya Adliyesi’ne sevk edilen Ludmina İ. Cumhuriyet Savcılığı’ndaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Mahkeme, şüphelinin tutuklanmasına karar vererek Alanya L Tipi Cezaevine gönderildi.


Yaşadığı durumu ailesine anlatan H.K.’nin yakınları, olayın ardından jandarma ekiplerine şikayette bulundu. İhbar üzerine siteye gelen jandarma ekipleri, Rus uyruklu kadını ifadesini almak üzere karakola götürdü. İlk ifadesinin ardından serbest bırakılan şüpheli, savcılığın talimatıyla sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındı. Alanya Adliyesi’ne sevk edilen Ludmina İ. Cumhuriyet Savcılığı’ndaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Mahkeme, şüphelinin tutuklanmasına karar vererek Alanya L Tipi Cezaevine gönderildi.

"Senin bu kıyafetlerin havuzu kirletiyor"


Olayın ardından açıklamalarda bulunan baba Fatih Kılıçkaya, yaşananları anlatarak, "Kızımın kuzeni beni arayarak durumu anlattı. Anladığım kadarıyla kadın doğrudan kızımla konuşuyor. Önce bir velisi var mı diye sormuyor. Kızıma, ’Bu şekilde havuza giremezsin’ diyor. Kızım da neden giremeyeceğini sorunca, ’Senin bu kıyafetlerin havuzu kirletiyor. Biz bu havuza çok para veriyoruz. Yönetim kurulu olarak karar aldık, havuza giremezsin’ diyor. Kızım ise giydiği haşemanın, mayo ve bikinilerle aynı kumaştan olduğunu, sadece modelinin farklı olduğunu söylüyor. Ancak kadın bunu kabul etmiyor" dedi.

"Senin bu kıyafetlerin havuzu kirletiyor"Olayın ardından açıklamalarda bulunan baba Fatih Kılıçkaya, yaşananları anlatarak, "Kızımın kuzeni beni arayarak durumu anlattı. Anladığım kadarıyla kadın doğrudan kızımla konuşuyor. Önce bir velisi var mı diye sormuyor. Kızıma, ’Bu şekilde havuza giremezsin’ diyor. Kızım da neden giremeyeceğini sorunca, ’Senin bu kıyafetlerin havuzu kirletiyor. Biz bu havuza çok para veriyoruz. Yönetim kurulu olarak karar aldık, havuza giremezsin’ diyor. Kızım ise giydiği haşemanın, mayo ve bikinilerle aynı kumaştan olduğunu, sadece modelinin farklı olduğunu söylüyor. Ancak kadın bunu kabul etmiyor" dedi.

"Bugünlük girebilirsin ama bir daha gelme"


Kadının, yalnızca bu siteyi değil başka siteleri de yönettiğini söylediğini iddia eden Kılıçkaya, "Kızımla sanki yetişkin biriyle konuşur gibi konuşmuş. ’Birkaç sitenin yönetimini yapıyorum, hiçbirinde haşemayla havuza girilmesine izin vermiyoruz. Ben de izin vermiyorum. Bugünlük gelmişsin girebilirsin ama bundan sonra gelme’ diyerek kızımı rencide etmiş" dedi.

"Bugünlük girebilirsin ama bir daha gelme"Kadının, yalnızca bu siteyi değil başka siteleri de yönettiğini söylediğini iddia eden Kılıçkaya, "Kızımla sanki yetişkin biriyle konuşur gibi konuşmuş. ’Birkaç sitenin yönetimini yapıyorum, hiçbirinde haşemayla havuza girilmesine izin vermiyoruz. Ben de izin vermiyorum. Bugünlük gelmişsin girebilirsin ama bundan sonra gelme’ diyerek kızımı rencide etmiş" dedi.

"Bu sadece kızımın gururunun kırılması değil"


Olayı öğrendikten sonra sosyal medya üzerinden paylaşım yaptıklarını belirten Kılıçkaya, şunları söyledi:


"Kayınbiraderim Selahattin Uğurkutu konuyu sosyal medyada paylaştı ve ardından büyük bir infial oluştu. Çünkü bu kabul edilebilir bir durum değil. Müslüman bir kadının ya da kız çocuğunun kullanması gereken haşemaya yabancı uyruklu bir site yöneticisinin müdahale etmeye çalışması bizi derinden üzdü. Bunun üzerine jandarmaya giderek şikayetçi olduk. Dün akşam kendisini ifadeye aldılar. Bugün de savcılığa sevk edildiğini öğrendik. Gereğinin yapılmasını istiyoruz. Burada mesele sadece küçük bir kızın gururunun kırılması değil; dini hassasiyetlerimize yönelik bir yaklaşım söz konusu. Ayrıca bir çocukla doğrudan konuşulması yerine önce ailesine ulaşılması gerekirdi."

"Bu sadece kızımın gururunun kırılması değil"Olayı öğrendikten sonra sosyal medya üzerinden paylaşım yaptıklarını belirten Kılıçkaya, şunları söyledi:"Kayınbiraderim Selahattin Uğurkutu konuyu sosyal medyada paylaştı ve ardından büyük bir infial oluştu. Çünkü bu kabul edilebilir bir durum değil. Müslüman bir kadının ya da kız çocuğunun kullanması gereken haşemaya yabancı uyruklu bir site yöneticisinin müdahale etmeye çalışması bizi derinden üzdü. Bunun üzerine jandarmaya giderek şikayetçi olduk. Dün akşam kendisini ifadeye aldılar. Bugün de savcılığa sevk edildiğini öğrendik. Gereğinin yapılmasını istiyoruz. Burada mesele sadece küçük bir kızın gururunun kırılması değil; dini hassasiyetlerimize yönelik bir yaklaşım söz konusu. Ayrıca bir çocukla doğrudan konuşulması yerine önce ailesine ulaşılması gerekirdi."

"Geçen yıl haşemayla havuza girenler vardı"


Benzer bir olayın daha önce yaşanmadığını ifade eden Fatih Kılıçkaya, "İlk defa böyle bir durumla karşılaştık. Aynı sitede Çeçen aileler de yaşıyor. Geçen yıl havuz açıldığında haşema ile havuza giren kadınlar ve çocuklar vardı. Benim kızım da geçen yıl haşema ile havuza girdi ve herhangi bir sorun yaşanmadı. Bu yıl yönetim değişti. Anladığım kadarıyla yeni yönetici fevri davranarak kızımı engelledi" diye konuştu.


"Yetkililer çok hızlı harekete geçti"


Süreci yakından takip ettiklerini belirten Kılıçkaya, "Yetkililere teşekkür ediyoruz. Sosyal medyada konuyu paylaşmamızın ardından çok hızlı şekilde harekete geçtiler. Hatta bizim beklediğimizden daha kararlı bir şekilde süreci yürüttüler. Bu suçu işleyen kişilerin hukuk önünde gereken karşılığı görmesini umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Olayla ilgili adli sürecin sürdüğü öğrenildi.

"Geçen yıl haşemayla havuza girenler vardı"Benzer bir olayın daha önce yaşanmadığını ifade eden Fatih Kılıçkaya, "İlk defa böyle bir durumla karşılaştık. Aynı sitede Çeçen aileler de yaşıyor. Geçen yıl havuz açıldığında haşema ile havuza giren kadınlar ve çocuklar vardı. Benim kızım da geçen yıl haşema ile havuza girdi ve herhangi bir sorun yaşanmadı. Bu yıl yönetim değişti. Anladığım kadarıyla yeni yönetici fevri davranarak kızımı engelledi" diye konuştu."Yetkililer çok hızlı harekete geçti"Süreci yakından takip ettiklerini belirten Kılıçkaya, "Yetkililere teşekkür ediyoruz. Sosyal medyada konuyu paylaşmamızın ardından çok hızlı şekilde harekete geçtiler. Hatta bizim beklediğimizden daha kararlı bir şekilde süreci yürüttüler. Bu suçu işleyen kişilerin hukuk önünde gereken karşılığı görmesini umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.Olayla ilgili adli sürecin sürdüğü öğrenildi.
Başlıklar :AntalyaHaşemaSite yöneticisi
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