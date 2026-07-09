13 yaşındaki kız çocuğunun haşema ile havuza girmesine izin vermedi: Site yöneticisi tutuklandı

"Bu sadece kızımın gururunun kırılması değil"





Olayı öğrendikten sonra sosyal medya üzerinden paylaşım yaptıklarını belirten Kılıçkaya, şunları söyledi:





"Kayınbiraderim Selahattin Uğurkutu konuyu sosyal medyada paylaştı ve ardından büyük bir infial oluştu. Çünkü bu kabul edilebilir bir durum değil. Müslüman bir kadının ya da kız çocuğunun kullanması gereken haşemaya yabancı uyruklu bir site yöneticisinin müdahale etmeye çalışması bizi derinden üzdü. Bunun üzerine jandarmaya giderek şikayetçi olduk. Dün akşam kendisini ifadeye aldılar. Bugün de savcılığa sevk edildiğini öğrendik. Gereğinin yapılmasını istiyoruz. Burada mesele sadece küçük bir kızın gururunun kırılması değil; dini hassasiyetlerimize yönelik bir yaklaşım söz konusu. Ayrıca bir çocukla doğrudan konuşulması yerine önce ailesine ulaşılması gerekirdi."