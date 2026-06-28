Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Antalya’da hissedilen sıcaklık 45 dereceye ulaştı: Vatandaşlar sahile akın etti

Antalya’da hissedilen sıcaklık 45 dereceye ulaştı: Vatandaşlar sahile akın etti

20:4128/06/2026, Pazar
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Antalya’da artan hava sıcaklıkları etkisini göstermeye devam ederken termometreler 41 dereceyi gösterdi. Şehirde nemin de etkisiyle hissedilen hava sıcaklığı ise yaklaşık 45 derece oldu.

Turizm şehri Antalya’da haziran ayının sonları ile birlikte sıcak hava dalgasını etkisini arttırmaya devam ederken termometreler 41 dereceyi gösterdi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığı 38 derece, nem oranı ise yüzde 50 olarak ölçüldü.

Deniz suyu sıcaklığının 29 derece olduğu Konyaaltı Sahili’nde ise yoğunluk yaşandı.

Antalya sıcağından bunalan vatandaşlar ve yabancı turistlerin Konyaaltı Sahilinde yüzmeyi tercih ederken, kimileri ise yanlarında getirdikleri kamp sandalyeleri ile gölgelik alanlarda oturmayı tercih etti.

#Sıcaklık
#Turizm
#Yaz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER 2026: Lise tercihleri ne zaman başlayacak, kontenjanlar belli oldu mu? İl il lise taban puanları